Wprowadzenie w życie prostych zmian naprawdę może pomóc zaoszczędzić energię i wodę podczas codziennych czynności. Konkretne przykłady ‘smart’ nawyków podpowiada Henkel w ramach akcji „Czystszy, piękniejszy świat zaczyna się od nas”. O tym jak istotny jest wybór opakowań z recyklingu, ponieważ to jedyna słuszna droga do minimalizowania ilości plastiku wokół nas nikomu przypominać nie trzeba, ale już nie każdy wie o tym, że:

wybór programu Eco sprawia, że zmywarka zużywa mniej o nawet 40% prądu i ponad 30% wody w porównaniu z normalnym cyklem*, piorąc w 20°C można zaoszczędzić nawet do 60% energii elektrycznej**., wybierając odżywkę bez spłukiwania oszczędza się nie tylko czas, ale nawet 12 litrów wody na minutę, krótszy i chłodniejszy prysznic jest lepszy zarówno dla środowiska, jak i dla skóry.

Zrównoważony rozwój jest motorem napędowym działań naszej firmy. Podejmowane przez nas decyzje wpływają nie tylko na najbliższą przyszłość, lecz także na to, w jakim świecie będą żyły kolejne pokolenia. Stąd też nasza kampania edukacyjna „Czystszy, piękniejszy świat zaczyna się od nas”, w której zachęcamy konsumentów do zmiany codziennych nawyków. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jakie znaczenie dla naszej planety mają drobne zmiany w naszym życiu. A my właśnie to pokazujemy – mówi Monika Suwala, Trade Marketing & Sustainability Manager Henkel. Akcję „Czystszy, piękniejszy świat zaczyna się od nas” wspierają: Małgorzata Rozenek-Majdan (ambasadorka marki Schwarzkopf Gliss), Mateusz Gessler (ambasador marki Somat) i Ewa Pajor (ambasadorka marki Persil).