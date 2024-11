Wydarzenie to niezmiennie upowszechnia tradycję spożywania gęsiny w okolicach dnia św. Marcina. Jest to świetna okazja do popularyzowania wiedzy na temat prozdrowotnych właściwości produktów z gęsi oraz innych potraw i produktów tradycyjnych.

Gęsina w Swołowie, to również okazja, by poznać i degustować potrawy i wyroby z tego mięsa, uczestniczyć w targu produktów wiejskich z okolicy oraz w jarmarku rękodzieła. Jak zwykle obecnych będzie około osiemdziesięciu wystawców ze swoimi gęsimi wyrobami tj. pomorskie Koła Gospodyń Wiejskich, pasjonaci kulinarni, przetwórcy, rolnicy oraz gospodarstwa agroturystyczne, lokalni hodowcy, restauratorzy i profesjonalni szefowie kuchni.

Wszystkich, którzy lubią świętować, są przywiązani i ciekawi tradycji, ceniący dawne obyczaje, zapraszamy na Pomorską Gęsinę do Swołowa. Kultywowanie i podtrzymywanie pięknych tradycji Pomorza, to najlepsza forma nauki o historii regionu, a poprzez to również patriotyzmu. A w takim wydaniu, to również gwarancja dobrze spędzonego czasu.