Sztuczna inteligencja jest już na wyciągnięcie ręki. I nie jest to wcale przenośnia, czego dowodzi Samsung Galaxy S24 Fan Edition (FE), najmłodszy smartfon w rodzinie Galaxy, który zawitał na stałe do Polski 4 października tego roku. Nowy model flagowca został bowiem naszpikowany szeregiem funkcji bazujących na sztucznej inteligencji w ramach innowacyjnej technologii Galaxy AI. Co ma do zaoferowania?

Samsung Galaxy S24 Fan Edition (FE) to najmłodszy smartfon w rodzinie Galaxy, który zawitał na stałe do Polski 4 października tego roku. Ten model jest jak osobisty asystent, który dzięki funkcjom Galaxy AI wspomaga użytkowników w różnych obszarach życia. Materiały prasowe / Samsung

Reklama.

Galaxy S24 FE to coś więcej niż smartfon. To osobisty asystent, który dzięki funkcjom Galaxy AI wspomaga użytkowników w różnych obszarach życia. Mowa tu nie tylko o robieniu zdjęć inteligentnym aparatem i ich edytowaniu we wbudowanym oprogramowaniu graficznym. Również pisanie, wyszukiwanie, komunikacja, oraz łączność z innymi urządzeniami z ekosystemu Galaxy korzystają pełnymi garściami z rozwiązań AI.

Z perspektywy studenta, konsultanta, dziennikarza, czy po prostu kogoś, kto dużo notuje w swoim smartfonie, funkcją na wagę złota jest Note Assist. Inteligentny Asystent Notatek usprawnia pisanie, a także automatyzuje formatowanie i tłumaczenie tekstów. W środowisku Galaxy AI przygotowane przez posiadacza czy posiadaczkę Galaxy S24 FE notatki są automatycznie porządkowane i sortowane.

Od żmudnej i czasochłonnej czynności notowania wielu informacji, czy to z wykładów na uczelni, czy to ze spotkań biznesowych, wybawia opcja Transkrypcji w Czasie Rzeczywistym. Funkcja Transcript Assist rejestruje dźwięk z otoczenia, a następnie AI przekształca nagranie dźwiękowe w tekst na żywo, przez co nie trzeba martwić się przepisywaniem. Można wręcz powiedzieć, że telefon notuje za użytkownika.

Reklama.

Z najnowszym przedstawicielem serii Galaxy można liczyć na wsparcie sztucznej inteligencji również podczas przeglądania sieci w poszukiwaniu wiedzy. Wystarczy zakreślić ręcznie tekst lub foto, by dowiedzieć się więcej z Google na podstawie najlepszych źródeł. Inteligentne wyszukiwanie zawitało też do aplikacji Samsung Internet z funkcją Browsing Assist, która tworzy streszczenia lub tłumaczy całe strony.

Sztuczną inteligencją napędzany jest też silnik ProVisual Engine, który obsługuje aparat Galaxy S24 FE (obiektyw szerokokątny 50 MP i teleobiektyw 8 MP z 3-krotnym zoomem optycznym – obydwa z optyczną stabilizację obrazu, a także ultraszerokokątny obiektyw 12 MP i aparat 10 MP do autoportretów). Pakiet funkcji Photo Assist pozwala uwolnić kreatywność na etapie edycji obrazów w stopniu dotąd nieznanym.

Reklama.

Edycja Generatywna umożliwia przenoszenie i usuwanie obiektów z fotografii. Korzystając ze Studia Portretu, można zamienić swoje selfie w zdjęcie kreskówkowe. Jedno dotknięcie wystarczy, by w ramach Sugestii Edycji pozbyć się odbić czy cieni z uwiecznionych obrazów. Wszystkie zdjęcia powstają z wykorzystaniem algorytmów AI analizujących scenerię oraz "wyczulonych" na szczegóły i tekstury.

Z wyposażonym w narzędzia Galaxy AI smartfonem w kieszeni niestraszne są wszelkie bariery językowe. Rozmowy "twarzą w twarz" tłumaczy funkcja Interpreter, natomiast tłumaczeniem rozmów telefonicznych zajmuje się narzędzie Live Translate. Ta pierwsza dokonuje też przekładu tekstu po jego zeskanowaniu, a ta druga udostępnia w wybranym języku treści znajdujące się na przeglądanej stronie internetowej.

Reklama.

Odpowiadanie w obcym języku znacznie usprawnia funkcja Chat Assist. Asystent czatu podpowiada poprawne zwroty w komunikacji pisanej. Co więcej, zwraca uwagę nie tylko na poprawną gramatykę, ale także na stosowny ton i odpowiednie słownictwo w wysyłanych wiadomościach. Dzięki tej funkcjonalności można mieć większą pewność, że korespondencja, np. z profesorem, przebiega w adekwatnym stylu.

Całym dobrodziejstwem mobilnej sztucznej inteligencji można cieszyć się na 6,7-calowym adaptacyjnym ekranie Dynamic AMOLED 2X FHD+ (1080 x 2340), przy wsparciu wydajnego dziesięciordzeniowego procesora Exynos 2400e z obsługą m.in. Ray Tracing oraz w towarzystwie pojemnej baterii 4700 mAh. Smartfon współpracuje z ekosystemem kompatybilnych urządzeń mobilnych Samsung.

Reklama. Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"