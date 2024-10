Sezon jesienny trwa w najlepsze. Kiepskie warunki pogodowe, niskie temperatury, a także początek sezonu grypowego, kiedy wirusy rozpoczynają swoje triumfalne żniwa, stanowią spore wyzwanie dla naszego organizmu. Zastanawiasz się, jak zadbać o odporność jesienią? Z pewnością w walce pomoże Ci dieta wzmacniająca organizm. Sprawdź, co jeść, aby nie zachorować i cieszyć się dobrą kondycją, mimo zmiennej pogody za oknem.

Tak jak jesienią zmieniamy garderobę, tak samo w chłodne miesiące warto nieco zmodyfikować dietę. Do codziennego jadłospisu warto włączyć świeże, pełnowartościowe i dobrej klasy produkty spożywcze. Nie ma tutaj miejsca na wysoko przetworzoną żywność, do której zaliczamy m.in. fast foody, słodycze czy słone przekąski. Poniżej przedstawiamy co warto jeść, aby uzupełnić niedobory witamin i zwiększyć odporność jesienią!

1. Produkty bogate w witaminy z grupy B

Niewątpliwie sezon jesienno-zimowy sprzyja zmęczeniu, osłabieniu, które objawiają się zarówno obniżonym nastrojem, jak i gorszą kondycją skóry oraz włosów. Dlatego niezbędne witaminy na jesień to również te grupy B. Ich wpływ na nastrój, układ nerwowy i wygląd jest nie do przecenienia. Spełniają wiele funkcji, a w szczególności biorą udział w procesie metabolizmu białka.

Co więcej - witamina B6 to główny składnik potrzebny do formowania hemoglobiny – substancji zawartej w czerwonych krwinkach, która rozprowadza po naszym ciele tlen. W diecie dostarczymy je spożywając np. jaja, mięso wołowe, rośliny strączkowe i nabiał.

2. Produkty bogate w witaminę A

Wśród jesiennych witamin nie może zabraknąć witamin A i E. Osłaniają one komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, zapobiegają procesom zapalnym, a także wspierają układ odpornościowy w prawidłowym funkcjonowaniu. Witamina A występuje w produktach mlecznych, jajach, tłustych rybach, dyni, szpinaku i jarmużu. Natomiast witaminę E możemy spotkać w orzechach, migdałach, otrębach, oleju słonecznikowym oraz produktach pełnoziarnistych.

3. Produkty bogate w witaminę C

W okresie jesiennym zaleca się spożywanie witaminy C, ponieważ skraca długość choroby i przyspiesza regenerację organizmu. Niestety organizm człowieka nie wytwarza witaminy C, dlatego powinna być dostarczana przez zbilansowaną dietę albo odpowiednią suplementację. Występuje w owocach i warzywach. Największe stężenie znajdziemy w dzikiej róży, czarnej porzeczce, papryce, natce pietruszki, kiwi, żurawinie czy cytrusach.

4. Produkty bogate w witaminę D3

Z uwagi na krótkie jesienne dni i brak słońca w tym okresie szczególnie jesteśmy narażeni na niedobory witaminy D3. Witamina ta pełni kilka ważnych funkcji. Pomaga na przykład w regulowaniu ilości wapnia i fosforanu w ciele. Jej niedobory mogą prowadzić do krzywicy u dzieci i dorosłych, osteomalacji, charakteryzującej się osłabieniem i bólami spowodowanymi brakiem wapnia w kościach.

Źródłem witaminy D3 są niektóre produkty spożywcze (tłuste ryby, orzechy czy oleje roślinne), ale głównym "dostawcą" jest słońce. Jesienią jest go znacznie mniej niż latem, dlatego warto dbać o odpowiednio zbilansowaną dietę, by zachować prawidłowy poziom witaminy D3 w naszym organizmie.

