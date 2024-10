mat. prasowy

Autor bestsellerowych książek oraz scenarzysta kultowych seriali – Jakub Żulczyk to jeden z najbardziej wszechstronnych i najpopularniejszych twórców historii w Polsce. “Arka. Niebo” to pierwsze w jego dorobku słuchowisko oryginalne, pisane specjalnie pod formę audio. Zadania tego podjął się wspólnie ze Storytel. Trudno jednak o kogoś lepiej przygotowanego do tego zadania, jako że słuchowisko łączy w sobie literackość dobrej powieści i naturalne dialogi świetnego serialu. Jak zaś przyznaje Żulczyk, proces twórczy zaczął się u niego dość tradycyjnie:

- „Arka. Niebo” to słuchowisko inspirowane historiami różnych polskich sekt, najbardziej Sekty Niebo, działającej na początku lat 90. w Majdanie Kozłowieckim. Jest to odległa inspiracja, wydarzenia w „Arce. Niebo” są fikcyjne – faktem jest jednak, że w tamtym okresie w Polsce panowała swoista ‘satanic panic’ na punkcie sekt, zaś członkami tychże byli często znani artyści, biznesmeni etc. To moja ulubiona metoda pracy – tworzyć fikcję na bardzo odległej inspiracji prawdą.

Gdy wybrany był już pomysł na fabułę, przyszła natomiast pora na wymyślenie jak wykorzystać możliwości słuchowiska jako medium.

- To moje pierwsze słuchowisko – opowiada Żulczyk – więc chciałem wymyślić formę, która byłaby ciekawa, i którą można byłoby uzyskać tylko w audio. Stąd pomysł taśm, nagrań, stanowiących pewien refren opowieści, będących też retrospekcjami, które odsłaniają przed nami kolejne wydarzenia w Arce.

Autor wykonał więc pracę związaną z gromadzeniem materiału, ubraniem ich szaty oryginalnej fabuły, zadbał również o dopasowaniem do medium audio.W dalszych pracach nad scenariuszem wspomagał go natomiast Piotr Rogoża, doskonale czujący się na polu kryminałów/thrillerów, posiadający olbrzymie doświadczenie w tworzeniu słuchowisk i seriali audio. Jego „Szara strefa” (czytana przez Szymona Bobrowskiego) to ścisła czołówka najpopularniejszych i najlepiej ocenianych przez słuchaczy produkcji Storytel Original. O szczegółach współpracy z Jakubem Żulczykiem opowiada tak:

- Moją rolą było najpierw dostosowanie samego story do medium audio, które rządzi się swoimi określonymi prawami i wybacza tak naprawdę mniej niż film czy powieść, a potem rozpisanie scen i dialogów, obudowanie „mięsem” fabularnego szkieletu. Z finalnego efektu jesteśmy zadowoleni obydwaj, czyli taka forma współpracy chyba się sprawdziła.

Efekt współpracy tych dwóch utalentowanych twórców to trzymający w napięciu kryminał, zaprojektowany tak, by przenosić nas wprost do scen rozgrywających się w domu tytułowej sekty Arka.

W rolę młodego dziennikarza, Michała Kutery, który próbuje po latach rozwikłać zagadkę sekty z miejscowości Niebo Podlaskie, wcielił się Jakub Gierszał („Doppelgänger. Sobowtór”). Partnerowali mu m.in. Arkadiusz Jakubik, Artur Dziurman, Magdalena Koleśnik, Weronika Humaj, Karolina Bruchnicka, Szymon Kuśmider, Katarzyna Traczyńska, Marianna Kłos.“Arka. Niebo” to thriller z elementami horroru, w którym zwykli ludzie mierzą się z niewyjaśnionym, a wśród niedostępnych podlaskich bagien czai się wcielone zło. To historia o religijnej manipulacji, podłości i żądzy władzy. To także odarta z nostalgii opowieść o latach '90, w których okrutny kapitalizm pożerał marzenia, tworząc przestrzeń dla szarlatanów i oszustów.

