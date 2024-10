Premiera w Teatrze Kwadrat: ta komedia powraca pod nowym tytułem. Czy wykonanie też zaskoczy?

Jak wejść na szczyt w świecie zdominowanym przez media? Jak udowodnić całemu światu, że jest się jednostką wybitną? I jak to wszystko osiągnąć, gdy nie ma się cech prawdziwego celebryty? Sherman Mayfair, lat 40, właśnie wydał książkę i marzy o tym, by odnieść wielki sukces. Jednak nieśmiałość i całkowity brak wiary w siebie paraliżują go do tego stopnia, że sama myśl o udzieleniu wywiadu przyprawia o rozstrój żołądka.