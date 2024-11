Trzynastka wcale nie jest pechową liczbą! A na pewno nie w nadchodzących dniach, kiedy to 13. urodziny świętuje księgarnia ebookpoint.pl. Z okazji tego zacnego jubileuszu, czeka na was konkurs, darmowy ebook oraz, bagatela, 70 tys. przecenionych tytułów: ebooków, audiobooków, książek oraz kursów video. Którymi z nich warto zainteresować się szczególnie?

Fot. 123rf.com / room76photography

Reklama.

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, bo repozytorium ebookpoint jest nie tylko przepotężne, ale też mocno zróżnicowane. Znajdziecie w nim najnowsze bestsellery, jak również niszowe podręczniki czy też poradniki, które pomogą wam wykaraskać się niemal z każdych życiowych tarapatów.

Aby dać wam przedsmak tego, co znajdziecie w “magazynie” ebookpoint, wybraliśmy pięć gorących tytułów, które z powodzeniem mogą znaleźć się na waszej listopadowej czytelniczej liście. Zanim jednak do nich przejdziemy, mamy dla was jeszcze dwie ważne informacje.

Ściągnij darmowego ebooka i wygraj czytnik

Jak świętować urodziny, to z przytupem. Dlatego ebookpoint przygotował dla was niespodziankę w postaci darmowych ebooków. Aby otrzymać jeden z czterech tytułów, wystarczy wejść na stronę urodzinowej akcji, zostawić tam swój adres email i odebrać wybranego ebooka ze skrzynki.

Reklama.

Do wyboru w tym roku są:

“Go vegan! 17 powodów, dla których porzucisz jedzenie mięsa. Książka dla wszystkożerców, wegetarian i... wegan też” , Orestes Kowalski, wyd. Sensus “Polska z widokiem. Przewodnik dla łowców panoram. 104 wieże, szczyty i inne punkty widokowe” , Nikoletta Kula, Marcin Winkiel, wyd. Bezdroża “Unbreak me. Seria: Prawda o Yarrow” , Ludka Skrzydlewska, wyd. beYA "Umysł niewzruszony. W szkole mistrzów" , Ryan Holiday, wyd. Onepress

Kiedy zdecydujecie już, którą książkę przeczytacie, pora na kolejne, niemniej ważne pytanie:

“Jaki jest twój powód, by kochać czytanie?”

Reklama.

Właśnie tak brzmi zadanie w urodzinowym konkursie. Uzasadnienie wyślijcie wraz z potwierdzeniem dowolnego zakupu, dokonanego w ebookpoint w dniach 4-17 listopada. Na twórców najbardziej kreatywnych odpowiedzi czekają czytniki Pocketbook, torby oraz bony na zakupy.

Być może inspiracją do odpowiedzi będzie dla was lektura jednego z promocyjnych tytułów? Pamiętajcie jednak, że urodzinowa promocja trwa zaledwie 72 godziny! Tytuły z rabatem wynoszącym nawet do 98 proc. od ceny okładkowej są dostępne od 4. do 6. listopada. Pełna lista pozycji jest dostępna na stronie urodzinowej akcji.

Reklama.

Które z nich wybierzecie? Nasze typy poniżej.

1. “ Wegetarianka ” – Han Kang

Pierwsza pozycja na liście nikogo nie zdziwi: musiało znaleźć się tu nazwisko laureatki literackiego Nobla. Han Kang to pierwsza południowokoreańska autorka, która może poszczycić się tym wyróżnieniem. Za “Wegetariankę” otrzymała ona również nagrodę International Booker Prize for Fiction.

Kultowa już powieść zaczyna się od podjęcia banalnej, w zasadzie, decyzji: Yeong-hye, bohaterka książki, przestaje jeść mięso. Jej postanowienie szokuje najbliższych i wywraca życie całej rodziny do góry nogami. W efekcie Yeong-hye odkrywa w swojej psychice ciemne strony, o których istnieniu nie miała pojęcia. Konflikty rodzinne eskalują, a odmienność kobiety staje się pretekstem do jej wykluczenia.

Reklama. Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Gdzie przebiega granica pomiędzy normą a szaleństwem? Gdzie kończy się wolność i zaczyna przemoc? Jak tradycja definiuje postawę jednostki? Na te pytania stara się odpowiedzieć autorka, posługując się wnikliwą narracją i sugestywnym stylem pisarskim.

“ Ultraprzetworzeni ludzie ” – Chris van Tulleken

“Ultraprzetworzeni ludzie” Chrisa van Tullekena to wnikliwa i alarmująca analiza współczesnej diety, opartej na żywności ultraprzetworzonej. Produkty, zaprawione wszystkimi możliwymi “E”, zdominowały nasze menu, czy tego chcemy, czy nie. Czy wystarczy jednak również tylko chcieć, aby się od nich uwolnić?

Reklama.

Odpowiedź, zdaniem Van Tullekena, nie jest, niestety, twierdząca. Żywność ultraprzetworzona uzależnia tak samo silnie, jak popularne substancje odurzające. Autor obala więc mit, że wystarczy „silna wola” czy zdrowe wybory, by wyeliminować UPF (ang. “ultraprocessed food”), podkreślając, że wiele decyzji żywieniowych jest poza naszą kontrolą.

Niemniej jednak Van Tulleken – lekarz i popularna osobowość medialna – stara się stworzyć pewne wytyczne i dać podpowiedzi, na temat tego, jak wyzwolić swoją dietę od konserwantów, spulchniaczy i polepszaczy smaku. Jego książka jest nie tylko przestrogą, ale także apelem o prawo do rzetelnej wiedzy na temat tego, co faktycznie trafia na nasze talerze.

Reklama.

“ Nóż ” – Salman Rushdie

Diabeł został oślepiony - takimi słowami radykalne islamskie źródła komentowały atak na Salmana Rushdiego, do jakiego doszło w 202 roku. Na scenę podczas spotkania literackiego wtargnął nożownik i zaatakował pisarza. Rushdie, które dekady temu został obłożony fatwą za swoją bestsellerową książkę “Szatańskie wersety”, przeżył, ale powrót do zdrowia kosztował go mnóstwo wysiłku.

Dramatyczne wydarzenia odcisnęły piętno nie tylko na jego zdrowiu, ale też, co zrozumiałe, psychice. W ramach swoistej terapii stworzył on “Nóż” - głęboko osobistą refleksję nad kruchością życia, znaczeniem słów i potęgą literatury.

Reklama.

Rushdie z brutalną szczerością porusza w “Nożu” tematy miłości, straty, cierpienia oraz siły, której wymaga powrót do życia po tak głębokiej traumie. Przypomina też, że słowo potrafi przezwyciężyć nawet to, co niewyobrażalne, a sama literatura - odnaleźć sens tam, gdzie wydaje się on niemożliwy do uchwycenia.

“ Ciało chore z emocji ” (audiobook) – Izabela Raczkowska

Uczucia sprawiają ból - to nie jest tylko literacka metafora. Izabela Raczkowska tłumaczy, że nasze ciało reaguje nie tylko na rzeczywiste zagrożenia, ale także na intensywne wyobrażenia, które mogą prowadzić do chronicznych napięć, zmian skórnych bólu oraz problemów z sercem czy żołądkiem.

Reklama.

Jak więc radzić sobie z zburzeniami psychosomatycznymi? Autorka przekonuje, że uzdrawiając ciało, możemy jednocześnie leczyć psychikę. Albo działać zupełnie na odwrót. Wszystko zależy od naszego podejścia i wybranej drogi. Audiobook uczy, jak efektywnie radzić sobie z dolegliwościami wywołanymi przez “głowę”.

“ Stolik dla dwojga. Włoskie miasta i miasteczka ” – Agnieszka Tiutiunik i Przemysław Pozowski

Zima za progiem, więc książka Agnieszki Tiutiunik i Przemysłaa Pozowskiego w zasadzie nie potrzebuje reklamy. Bo któż z nas w sekundę nie zamieniłby zimnej i deszczowej Polski na słoneczną - nawet o tej porze roku - Italię?

Reklama.