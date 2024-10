Dlaczego ludzie wstydzą się nagości? Rozmawiamy o plastycznych zabiegach ginekologicznych

Dzisiejsza rozmowa dotyczy tematów związanych z kobiecą intymnością, w szczególności anatomii narządów płciowych, akceptacji swojego ciała oraz kwestii estetycznych i plastycznych zabiegów ginekologicznych. Prowadzący program Klaudia Latosik i Marcin Klimkowski zaprosili do rozmowy dr Dawida Lisieckiego - ginekologa specjalizującego się w ginekologii estetycznej. Dyskusja porusza kwestie języka i nazewnictwa w odniesieniu do intymnych części ciała, wpływu społecznych norm na poczucie komfortu kobiet z własnym ciałem, oraz przyczyn, dla których kobiety decydują się na zabiegi, takie jak labioplastyka. Dr Lisiecki wyjaśnia, że zabiegi te wynikają najczęściej z dyskomfortu fizycznego lub psychicznego, a nie jedynie z chęci "upiększania". Rozmowa dotyka także tematów psychologicznych – rozważają, na ile potrzeba zabiegu rodzi się w psychice, a na ile wynika z realnych doświadczeń. Klaudia zwraca uwagę na wpływ pierwszych doświadczeń seksualnych oraz presji ze strony partnerów, co może wpływać na samoocenę i decyzje o poprawie wyglądu intymnych części ciała. Dr Lisiecki podkreśla, że jego rola jako lekarza to nie tylko techniczne wykonanie zabiegu, ale również wsparcie w zrozumieniu źródeł potrzeby zmiany.