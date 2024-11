Zapytaliśmy, czego umierający żałują przed śmiercią. "Trzeba kochać życie"

Śmierć i choroba mają nie boleć. Nie odzierać z godności. W hospicjum ma być życie. Najlepsze, jakie może być. I przewrotnie: każdy, kto tu trafił, ma szczęście. Dotychczas kilka tysięcy osób rocznie umierało, nie doczekawszy na miejsce w hospicjum (minister zdrowia Izabela Leszczyna zniosła limity, ale wciąż brakuje chętnych do pracy w hospicjach). W listopadzie 2023 odwiedziliśmy Hospicjum Onkologiczne im. Świętego Krzysztofa w Warszawie. Ale po to, by zapytać pacjentów o to, czego żałują przed śmiercią. To spotkanie było tak naprawdę pretekstem do rozmowy o życiu, o tym, co w nim najważniejsze. W reportażu poznacie historie trzech bohaterów: Bożeny, Tomasza i Jerzego. Mimo choroby, opowiadali, jak ważne jest, by żyć tu i teraz. – Gdzie pani widzi przyszłość? W lękach. Przeszłość – też lęki. Więc gdzie mamy spokój? Tylko tu i teraz. Trzeba kochać życie – mówił Tomasz.