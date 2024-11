Prezydent Ukrainy wspomniał również, że rząd w Kijowie prosił Polskę, aby chroniła przynajmniej Stryj. – Czy Polacy zestrzelili rakiety? Nie. Polacy wyrazili gotowość do działań, ale pod warunkiem wsparcia NATO – stwierdził Zełenski. Jego zdaniem Polska "znajduje powody", aby w kwestiach kluczowych dla Ukrainy nie udzielać pomocy.

Sikorski reaguje na słowa Zełenskiego o Polsce

Do wypowiedzi Zełenskiego odniósł się Radosław Sikorski. – Wśród krajów pomagających Ukrainie, jeśli wziąć pod uwagę pomoc wojskową, finansową, gospodarczą, humanitarną oraz pomoc dla uchodźców ukraińskich to w proporcji do PKB Polska zrobiła dla Ukrainy więcej niż jakikolwiek inny kraj – zauważył szef polskiej dyplomacji, o czym informuje Onet.