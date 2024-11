Już wcześniej z prognoz IMGW wynikało, że w długi weekend musimy przygotować się na Pomorzu na trudne warunki pogodowe. Ostrzegano, że wiatr może być umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem miejscami od 40 km/h do 50 km/h. Tam mogą występować porywy do 80 km/h, lokalnie do 100 km/h.