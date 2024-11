Tusk zabrał głos ws. wyborów w USA

Harris i Trump mają napięty terminarz w ostatnich dniach przed wyborami

Jeśli chodzi o Tima Walza, to do niego dołączy aktorka i reżyserka Eva Longoria podczas inauguracji kampanii w Las Vegas. Walz wygłosi również przemówienie m.in. we Flagstaff w Arizonie.

Co ważne, Amerykanie nie głosują tylko we wtorek, gdyż jest możliwość, aby zrobić to wcześniej. Media odnotowały już nawet liczne incydenty w związku z wyborami. W ostatnich dniach doszło m.in. do podpalenia urn wyborczych w Oregonie i Waszyngtonie. Z kolei w wyniku incydentu w Vancouver uszkodzone zostały karty do głosowania. Służby poszukują sprawców.