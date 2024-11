"Thriller" Michaela Jacksona zmienił muzykę na zawsze. To za tym utworem stał Quincy Jones

3 listopada w wieku 91 lat zmarł Quincy Jones, czyli jeden z najwybitniejszych producentów muzycznych w historii. Pozostawił on jednak po sobie niezatarte ślady w historii muzyki i popkultury. Zasłynął współpracą z największymi gwiazdami, jak Frank Sinatra, Aretha Franklin, Paul Simon i oczywiście Michael Jackson. To on był producentem "Thrillera", ikonicznego albumu z 1982 roku, który zrewolucjonizował muzykę pop, bijąc rekordy sprzedaży i stając się "albumem wszech czasów".