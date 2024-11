Mateusz Hempe nie żyje. 32-letni bramkarz zginął podczas treningu

Tragedią skończył się poniedziałkowy trening klubu Noteć Czarnków. Podczas ćwiczeń piłka wpadła do rzeki. Bramkarz Mateusz Hempe ruszył do wody, by wyciągnąć futbolówkę, jednak nie tylko nie udało mu się ocalić piłki, ale, co gorsza, sam został porwany przez wodę. Mimo pomocy kolegów z drużyny nie udało się go uratować.