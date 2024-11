"Napomknąłem Wam, że nie jest to moje ostatnie słowo i nie jest (...) Dowieziemy Wam świetny serial. Stay Tuned" – ogłaszał już latem 2024 roku. Okazało się, że tym razem na ekrany zostanie przeniesione " Wzgórze psów ".

"Wiem, jak ważne jest dla wielu z Was 'Wzgórze psów'. Dla mnie to chyba najważniejsza książka. Długo zbierałem się do jej napisania, pisałem ją jeszcze dłużej, a Wy, po sześciu latach od premiery wciąż ją czytacie i piszecie wiadomości na jej temat" – zwracał uwagę Żulczyk.