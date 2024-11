– Wciąż liczymy głosy, będziemy to kontynuować przez całą noc, będziemy dalej walczyć, by zagwarantować, że każdy głos zostanie policzony, że każdy człowiek będzie wzięty pod uwagę – przekazał w swoim wystąpieniu jeden z członków sztabu Kamali Harris.

I dodał: – Zatem pani wiceprezydent nie będzie dziś przed wami występować. Ale wróci tutaj jutro i zwróci się do swoich zwolenników, ale również do całego kraju.

Trump z przewagą na ostatniej prostej

Zupełnie inaczej ma spędzić wieczór wyborczy Donald Trump. Były prezydent już przed godz. 6 rano czasu polskiego miał szykować się do publicznego wystąpienia. Jeśli ktoś nie śledził wyników głosowania przez całą noc, rano mógł zauważyć prosty przekaz – ogromne szanse na zwycięstwo ma Trump. "The New York Times" oceniał je aż na 95 proc.