Donald Tusk wystąpił na krótkiej konferencji prasowej przed wylotem do Budapesztu. Udaje się tam na spotkanie europejskich przywódców. W rozmowie z dziennikarzami szef rządu zdementował informację wiceszefa MSZ, że doszło do jego rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem .

– Nie było takiej rozmowy. Będę to wyjaśniał z panem ministrem Bartoszewskim. Nie wiem, skąd mu to przyszło do głowy – zapewnił Tusk.