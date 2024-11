Christina Applegate zdobyła popularność rolą Kelly Bundy w sitcomie "Świat według Bundych". Ale wystąpiła też w wielu filmach, zdobyła Emmy i cztery nominacje do Złotych Globów.

Na początku 2023 roku Christina Applegate ogłosiła, że nieco się wycofuje, gdyż na razie nie jest w stanie grać. Zrobiła to już wcześniej, gdy w 2008 roku wykryto u niej raka piersi. Amerykańska aktorka ostatecznie go pokonała i powróciła do zawodu.