Ciągle się gdzieś spieszymy, żyjemy w zawrotnym tempie, nierzadko towarzyszy nam stres. To częsty scenariusz dnia wielkomiejskiego mieszkańca. Miejski stres wynika z przebodźcowań: nadmiaru hałasu, liczby zdarzeń, korków. Wszystko to sprawia, że dopada nas zmęczenie. Niejednokrotnie potrzebujemy wytchnienia, zatrzymania się na chwilę, odpoczynku i odblokowania.

Podróż na Polesie Lubelskie i do Krainy Lessowych Wąwozów przyniosła mi tak potrzebny spokój i relaks. To naprawdę wyjątkowy zakątek, pełen dzikiej natury, rozległych bagien, jezior i lasów. Urokliwe miejsca tworzą klimat sprzyjający regeneracji. Fot. Dorota Olendzka

Obcowanie z naturą ma potężny, pozytywny wpływ na nasz mózg, emocje i zdrowie psychiczne. Natura działa jak lek, wspierając nas w regulacji emocji, poprawie nastroju i zwiększeniu ogólnego poczucia dobrostanu. Oto kilka przykładów, jak korzystnie przyroda wpływa na nasze samopoczucie:

redukuje stres : obcowanie z naturą, obserwowanie przyrody pomaga obniżyć poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu poprawia nastrój : zieleń i naturalne otoczenie stymulują produkcję endorfin i serotoniny, co przyczynia się do poprawy nastroju zwiększa kreatywność: przebywanie w otoczeniu natury wpływa pozytywnie na zdolności twórcze. poprawia koncentrację : zieleń może wspierać funkcje poznawcze, poprawiając naszą zdolność do koncentracji i uwagi pomaga nam się zrelaksować dzięki kąpielom leśnym (japońska terapia shinrin-yoku): już 20 minut w lesie znacząco obniża poziom stresu, dzięki uspokajającemu działaniu zieleni, dźwięków natury oraz zapachów drzew i roślin. poprawia koncentrację : zieleń może wspierać funkcje poznawcze, poprawiając naszą zdolność do koncentracji i uwagi

Nie bez powodu zapewne Steve Jobs, kiedy podejmował kluczowe decyzje, zabierał swoich ludzi na spacer, mówiąc: "let’s walk!".

Jezioro Polesie. Fot. Agnieszka Michalik

Dla mnie, mieszczucha żyjącego na co dzień w zawrotnym tempie, kontakt z tak dziewiczą przyrodą był prawdziwym balsamem. Dzięki spokojnemu charakterowi regionu można tu wyciszyć się i naładować pozytywną energią. Jest to raj dla miłośników pieszych wędrówek, obserwacji przyrody i fotografii. Zwolnijmy na chwilę, zatrzymajmy się i cieszmy się otaczającą nas naturą.

Kraina Bagien i Dziewiczej Przyrody

Polesie znane jest z malowniczych bagien, torfowisk i rozległych lasów. To jeden z najbardziej dziewiczych obszarów w Polsce, gdzie można podziwiać unikalne gatunki roślin i zwierząt. Poleski Park Narodowy przyciąga turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. Spacer po drewnianych kładkach wśród bagien dostarcza niezapomnianych wrażeń, a cisza przerywana jedynie śpiewem ptaków pozwala na oderwanie się od zgiełku codziennego życia.

Poleski Park Narodowy. Fot. Mateusz Łysiak

Poleski Park Narodowy to serce tego obszaru i jedno z ostatnich miejsc w Europie Środkowej, gdzie zachowały się tak rozległe tereny podmokłe. Stanowią one naturalne schronienie dla wielu zagrożonych gatunków fauny i flory, w tym żółwia błotnego, który jest symbolem parku. Wiedzieliście, że w Polsce bytują żółwie? Przyznam się, że ja nie wiedziałam.

Żółw błotny. Fot. Agnieszka Michalik

Jezioro Piaseczno ujęło mnie całkowicie. Prawdziwa perełka przyrodnicza, otoczona lasami mieszanymi. Woda jest tu krystalicznie czysta (pierwsza klasa czystości). Nad brzegami jeziora rozciągają się torfowiska i bagna. Wszystko to nadaje temu miejscu dziki i dziewiczy charakter. To idealna propozycja zarówno dla turystów szukających aktywnego wypoczynku, jak i dla tych, którzy pragną zwyczajnie odpocząć. Spokój wody i otaczająca natura mają kojący wpływ na duszę i ciało.

Jedną z największych atrakcji Jeziora Piaseczno są drewniane kładki i pomosty. Spacer po kładkach oferuje widoki na panoramę jeziora i przyległe mokradła. Poranne mgły unoszące się nad jeziorem, zwłaszcza wiosną i jesienią, tworzą magiczną atmosferę.

Jezioro Piaseczno. Fot. Karolina Burda

Kraina Lessowych Wąwozów

Kraina Lessowych Wąwozów to teren pełen malowniczych wąwozów i ścieżek spacerowych, gdzie gęste lasy, naturalne wzniesienia i głębokie doliny tworzą wyjątkowy klimat. Te unikalne, zapierające dech w piersiach formacje geologiczne, wyrzeźbione przez wodę w miękkim lessowym podłożu, tworzą wąskie, malownicze ścieżki wśród wysokich, stromych ścian. Spacerując wąwozami, można poczuć się jak w naturalnym labiryncie, w którym przyroda stworzyła miejsce o wyjątkowym charakterze. Wąwozy te są szczególnie urokliwe jesienią, gdy otaczające je drzewa przybierają złociste i czerwone barwy, tworząc prawdziwy spektakl kolorów.

Możecie też skorzystać z Retro Meleksa. Osoba biorąca udział w takiej formie zwiedzania otrzymuje nakrycie głowy, które z przymrużeniem oka pozwala nam się przenieść w czasie i poznać przeszłość okolic. Ciekawe historie i smaczki regionu będzie wam opowiadać kierująca meleksem urocza przewodniczka. A jeśli chcecie odwiedzić prawdziwe labirynty, zapraszam do Parku Labiryntów w Rąblowie.