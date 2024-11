Jednym z pomysłów w zespole prezydenta elekta USA Donalda Trumpa na zakończenie wojny Rosji z Ukrainą jest opóźnienie członkostwa Kijowa w NATO o co najmniej 20 lat. W zamian nasi sąsiedzi mieliby otrzymywać dostawy broni. Tak wynika z informacji podawanych przez "Wall Street Journal".

Wcześniejsze doniesienia medialne i oświadczenia z najbliższego otoczenia Trumpa wskazywały, że pociągnie to za sobą zamrożenie wojny na obecnych liniach frontu i utworzenie strefy zdemilitaryzowanej na wschodzie kraju. Źródła Wall Street Journal potwierdzają te informacje.

Przypomnijmy: rosyjscy sołdaci okupują około jednej piątej terenu Ukrainy na południu i wschodzie. W wielu miejscach poruszają się naprzód, kosztem gigantycznych strat. Wedle propozycji Trumpa pomiędzy wojskami Rosji i Ukrainy miałaby zostać utworzona zdemilitaryzowana strefa buforowa. Miałaby mieć ok. 1300 km długości.

A kto by jej pilnował? WSJ twierdzi, że Waszyngton obsadzony przez trumpistów nie zamierza wysyłać tam amerykańskich żołnierzy. Strefy mieliby pilnować wojskowi z Europy.

Dodajmy, że ta propozycja to tylko jeden z pomysłów krążących w zespole Trumpa. Sam przyszły prezydent znany jest też z podejmowania ważnych decyzji ad hoc, zaskakując swoimi propozycjami.

Plan Trumpa trudny do przełknięcia dla Ukrainy

W obozie Trumpa zrodził się już pomysł przymuszenia Ukraińców do rozmów pokojowych. Dwóch doradców Trumpa, emerytowany generał Keith Kellogg i Fred Fleitz, zaproponowało w czerwcu zaprzestanie pomocy wojskowej dla Ukrainy, chyba że zgodzi się ona na negocjacje pokojowe z Rosją .

Trudno zrozumieć, dlaczego do negocjacji pokojowych miałaby być przymuszana Ukraina, skoro to na jej terenie znajdują się rosyjscy żołnierze i to na ukraińskie miasta spadają rosyjskie bomby i rakiety.