– Prokuratura Okręgowa w Krośnie nadzoruje śledztwo wszczęte jeszcze w kwietniu przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie , a następnie przekazane we wrześniu tego roku do dalszego prowadzenia Prokuratury Okręgowej w Krośnie w sprawie działania na szkodę Telewizji Polskiej – powiedziała w środę naTemat.pl prok. Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Prokuratura komentuje wejście CBA do siedziby Polsatu

To na razie jedyne informacje, jakie można uzyskać w prokuraturze w tej sprawie. – Jednak z uwagi na dobre śledztwa, kontynuację rozpoczętych czynności dowodowych, dalsze szczegółowe informacje w sprawie na obecnym jej etapie nie będą udzielane – podsumowała prok. Marta Kolendowska-Matejczuk.

Wcześniej informację o wejściu funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do siedziby telewizji Polsat w Warszawie potwierdził też PAP Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych .

