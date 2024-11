Wiceszef MSZ o tym, co Polska wie ws. planów USA dotyczących Ukrainy

– Krajem, który powinien, jako pierwszy ma wyrazić opinie na temat propozycji pokojowych, jest Ukraina – powiedział polityk. – To jest ich walka o życie – wskazał.

– 20 stycznia dowiemy się, jakie są oficjalne propozycje administracji Trumpa ws. Ukrainy. To wtedy zostanie on zaprzysiężony na prezydenta USA – powiedział wiceszef MSZ.

O sytuacji Ukrainy mówił też w sobotę premier Donald Tusk . – Ewentualne rozstrzygnięcia dotyczące Ukrainy muszą, z naszego punktu widzenia, gwarantować bezpieczeństwo Polsce. To najważniejsze wyzwanie – zauważył.

Co Trump ma planować dla Ukrainy? Jednym z pomysłów w zespole prezydenta elekta USA Donalda Trumpa na zakończenie wojny Rosji z Ukrainą jest opóźnienie członkostwa Kijowa w NATO o co najmniej 20 lat. W zamian nasi sąsiedzi mieliby otrzymywać dostawy broni. Tak wynika z informacji podawanych ostatnio przez "Wall Street Journal".

Taki plan ma mieć Trump dla Ukrainy

Wcześniejsze doniesienia medialne i oświadczenia z najbliższego otoczenia Trumpa wskazywały, że pociągnie to za sobą zamrożenie wojny na obecnych liniach frontu i utworzenie strefy zdemilitaryzowanej na wschodzie kraju. Źródła Wall Street Journal potwierdziły te informacje.

Wedle propozycji Trumpa pomiędzy wojskami Rosji i Ukrainy miałaby zostać utworzona zdemilitaryzowana strefa buforowa. Miałaby mieć ok. 1300 km długości. A kto by jej pilnował? WSJ twierdzi, że Waszyngton obsadzony przez trumpistów nie zamierza wysyłać tam amerykańskich żołnierzy. Strefy mieliby pilnować wojskowi z Europy.

O wygranej Trumpa wypowiedzieli się też polscy wojskowi. – Jego wygrana oznacza pewien przełom wojny w Ukrainie , ale nie rewolucję. Ponieważ przełom, jakiego ja się spodziewam, i tak by nastąpił, tylko być może teraz nastąpi szybciej – komentował w rozmowie z naTemat prof. dr hab. Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku i dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.

O co dokładnie chodzi? – Już od dłuższego czasu widać, że to wojna w Ukrainie powinna zakończyć się w 2025 roku – rokowaniami i ustaleniami z udziałem supermocarstw Chin i USA oraz być może innych państw. Wskazuje na to wiele wcześniejszych sygnałów – mówił nam generał Pacek.