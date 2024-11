Netflix przypomina czasem o filmach sprzed kilku lat, które w mig znowu stają się hitem. Tak stało się z uroczym komediodramatem w stylu retro "Paryż pani Harris" z 2022 roku, który obecnie jest na trzecim miejscu wśród najpopularniejszych filmów na Netfliksie w Polsce. O czym jest i co mówią widzowie? Ciekawostka: odtwórczynię tytułowej roli, Lesley Manville z "The Crown", niektórzy fani widzą w jednej z kluczowych ról w nadchodzącym serialu "Harry Potter"...

"Paryż pani Harris" to hit Netfliksa Fot. Kadr z "Paryż pani Harris"

"Paryż pani Harris" to film na podstawie powieści Paula Gallico z 1958 roku "Mrs. 'Arris Goes to Paris". Opowiada historię Ady Harris, wdowy pracującej jako sprzątaczka w Londynie lat 50., która wyrusza w podróż do stolicy Francji, aby spełnić swoje marzenie o posiadaniu sukni od Christiana Diora.

Książka Gallico doczekała się już adaptacji w 1992 roku, a zagrali w niej Angela Lansbury, Omar Sharif i Diana Rigg. Ekranizację z 2022 roku, która jest brytyjsko-francusko-węgierską koprodukcję wyreżyserował Brytyjczyk Anthony Fabian ("Skóra", "Więcej niż słowa").

Szukasz uroczego, ciepłego i zabawnego filmu na wieczorny seans, a przy okazji lubisz styl retro? To czytaj dalej!

O czym jest "Paryż pani Harris"?

Ada Harris (Lesley Manville) to pracowita, wytrwała kobieta w średnim wieku, która żyje skromnie w Londynie. Kiedy dowiaduje się, że jej mąż, który zaginął podczas II wojny światowej, nie żyje, znajduje ukojenie w pracy i przyjaźniach. Pewnego dnia, podczas sprzątania u zamożnej klientki, dostrzega luksusową suknię od Diora, która momentalnie ją zachwyca. Odkłada więc pieniądze, by udać się do Paryża i kupić wymarzony strój.

Po przyjeździe do Paryża Ada napotyka różne trudności, ponieważ salon Diora jest elitarny i ekskluzywny. Mimo to jej serdeczność zdobywa serca pracowników, w tym zdystansowanego księgowego André (Lucas Bravo z "Emily w Paryżu") i eleganckiej modelki Natashy (Alba Baptista). Brytyjka wzbudza też zainteresowanie dystyngowanego markiza de Chassagne (Lambert Wilson), który pomaga jej odnaleźć się w paryskim społeczeństwie.

Podczas swojej niezwykłej podróży Ada wpływa na życie ludzi wokół niej i inspiruje ich do realizacji własnych pragnień. Film "Mrs. Harris Goes to Paris" przypomina więc, jak ważne są wytrwałość, wiara i poczucie własnej wartości w drodze do swojego celu, a także przypomina, że marzenia naprawdę można spełnić w każdym wieku. Nawet te, które wydają się nieosiągalne.

Ten lekki komediodramat podkreśla też znaczenie życzliwości oraz przyjaźni. Ma również feministyczny przekaz, gdyż Ada przełamuje społeczne oczekiwania z lat 50. wobec kobiet w jej wieku i o jej statusie. Przy okazji film subtelnie krytykuje elitaryzm, pokazując, jak serdeczność i determinacja Ady pomagają uwolnić się paryskim bogaczom od ograniczeń wynikających z bogactwa i statusu.

Kto gra w "Paryż pani Harris" i jakie są inne role Lesley Manville?

Główną rolę w "Paryż pani Harris" gra brytyjska aktorka Lesley Manville, która w piątym i szóstym sezonie "The Crown" wcielała się w księżniczkę Małgorzatę, siostrę królowej Elżbiety II (Imelda Staunton). Manville to również gwiazda takich produkcji, jak: "Kolejny rok", "Wszystko albo nic", "Zwyczajna miłość", "Nić widmo", "Czarownica", "Pan Turner", "Vera Drake" czy "Back to Black. Historia Amy Winehouse".

Ma na koncie nominację do Oscara za "Nić widmo", była również nominowana do Złotego Globu za "Paryż pani Harris" (najlepsza aktorka w komedii lub musicalu). Oprócz tego zdobyła nominację do Emmy za "The Crown" oraz miała szanse na dwie nagrody BAFTA ("Kolejny rok", "Nić widmo").

Fot. Kadr z "Paryż pani Harris"

Jak pisała w naTemat Zuzanna Tomaszewicz, Manville wydaje się również idealną kandydatką do roli profesor Minerwy McGonagall w serialu "Harry Potter". "Gdybym miała sama wskazać, kto powinien przejąć różdżkę po gwieździe "Downton Abbey" (Maggie Smith – red.), padłoby na Lesley Manville, która dała niezwykły popis jako młodsza siostra królowej Elżbiety II, czyli księżniczka Małgorzata w hitcie Netfliksa "The Crown" – czytamy w naTemat.

W obsadzie "Paryż pani Harris" są również: Isabelle Huppert ("Pianistka"), Lambert Wilson ("Matrix Reaktywacja"), Alba Baptista ("Warrior Nun"), Lucas Bravo ("Emily w Paryżu"), Ellen Thomas ("Johnny English Reaktywacja"), Rose Williams ("Sandition), Jason Isaacs (seria "Harry Potter") i Anna Chancellor ("Cztery wesela i pogrzeb").

"Paryż pani Harris" to hit Netfliksa. Jakie opinie ma film z Lesley Manville?

"Paryż pani Harris" to film z 2022 roku, który odniósł duże sukces: zachwycił zagranicznych widzów i krytyków, a na opiniotwórczym Rotten Tomatoes ma ocenę: 94 proc. od krytyków i 93 proc. od widzów.

"Pod przewodnictwem świetnej Lesley Manville, "Paryż pani Harris" to uroczo opowiedziana, dobra, staroświecka historia" – brzmi podsumowanie recenzentów. "Jeśli masz ochotę na lekką, poprawiającą nastrój opowieść, zdecydowanie warto wybrać się razem z panią Harris do Paryża" – ocenili z kolei widzowie na Rotten Tomatoes.

Dwa lata temu komediodramat można było oglądać w polskich kinach. Obecnie film trafił na polskiego Netfliksa (jest też dostępny do wypożyczenia na m.in. Prime Video) i obecnie zajmuje 3. miejsce w TOP 10 najpopularniejszych filmów Netfliksa w Polsce. Oceny na polskim Filmwebie są jednak niższe niż za granicą: 6,6/10 od widzów oraz 5,9/10 od krytyków (na podstawie siedmiu opinii).

Fot. Kadr z "Paryż pani Harris"

"Kino lekkie, łatwe i przyjemne – fajnie się to oglądało. Jest w tym filmie lekki, ciepły humor, jest sympatyczna główna bohaterka i jest fajny klimacik lat 50.", "Fajny film, sympatyczny, a jednocześnie nieprzesłodzony", "Bardzo ciepła i budująca opowieść o spełnianiu marzeń. (...) Film kradnie Lesley Manville, ale wspaniała Isabelle Huppert dotrzymuje jej kroku" – piszą polscy widzowie.

Warto dodać, że "Paryż pani Harris" (oprócz nominacji do Złotego Globu" za rolę Lesley Manville została doceniona za kostiumy. Film ma jedną nominację do Oscara (właśnie dla kostiumografki Jenny Beavan) oraz brytyjskich BAFT.

