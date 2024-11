Poseł KO wyjawił, jak czuje się premier. Odniósł się do "teorii spiskowych" ws. choroby

Jak poinformował rząd, Donald Tusk przeszedł zabieg medyczny i nie będzie go w pracy do środy. Fakt, że nastąpiło to akurat w przeddzień 11 listopada, zastanowił niektórych internautów. Teraz eurodeputowany PO Michał Szczerba uciął spekulacje i wyjawił, jak czuje się premier.