"Zadzwoniłam po karetkę. Koniec końców przyjechała straż miejska i zabrała dziewczynę na izbę wytrzeźwień, jednak uwierzcie mi państwo - to i tak lepsze rozwiązanie, niż wystawienie wpół przytomnej dziewczyny o 3 w nocy na mróz. Bo planowali to pracownicy ochrony" – podkreśliła świadkini zdarzenia w swoim poście.

Były policjant o używaniu paralizatora

– Natomiast oczywiście ochroniarze mogą używać paralizatora, on musi mieć dopuszczalne normy. To jest jedno z wyposażeń, środków przymusu bezpośredniego ochroniarza – mówi naTemat Dariusz Nowak, były funkcjonariusz i rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Jak zauważa, paralizator może być użyty, jeśli zawiodą środki przymusu bezpośredniego. – To może być założenie kajdanek, użycie pałki czy gazu łzawiącego. Te środki powinno się stopniować, jeśli oczywiście jest na to czas – wylicza.

Z opisu sytuacji z 19-latką wynika, że nie było z nią żadnego kontaktu, a mimo to doszło do użycia paralizatora. – Tu już powinno być prowadzone postępowanie. Moim zdaniem jest to przekroczenie uprawnień. Za to ochroniarz może po pierwsze być pozbawiony licencji, a po drugie, podlegać odpowiedzialności karnej – wskazuje były policjant.