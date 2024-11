Na co dzień Angulo był pomocnikiem klubu MLS FC Cincinnati, w marcu dołączył do LDU Quito na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Piłkarz wystąpił w 16 meczach klubu. Ostatni raz wystąpił 6 października – dzień przed tragicznym wypadkiem samochodowym.

Odniósł w nim bardzo poważne obrażenia. Ford Explorer, którego pasażerem był Angulo, podobno zderzył się z metalową konstrukcją na Autopista General Ruminahui 7 października około 4:30 rano. Młody zawodnik LDU Quito, został przewieziony do szpitala, przeszedł operację czaszki i płuc.

W wypadku zginęli również Roberto Cabezas (piłkarz Independiente del Valle) i Victor Carcopa (grający w Cuniburo FC). Ten ostatni to przyjaciel Angulo, on prowadził. Stan pozostałych dwóch osób, które odniosły wtedy obrażenia, nie jest znany.

Według doniesień ekwadorskich mediów, samochód którym podróżowali piłkarze oraz dwie inne osoby, uderzył w metalową konstrukcję o wadze 50 ton. Stało się to po tym, gdy kierowca zignorował znaki drogowe. Uderzenie było tak silne, że przesunęło konstrukcję o 5 metrów.

Był wielkim talentem

Angulo rozpoczął karierę w Independiente Juniors w swoim rodzinnym Ekwadorze, zanim dołączył do Independiente del Valle, a następnie do FC Cincinnati, gdzie miał kontrakt do 2025 roku.