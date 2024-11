Dlaczego piszemy o paraurzędzie? Z dość enigmatycznych zapowiedzi wynika, że DOGE będzie "udzielać porad i wskazówek spoza rządu". To sugeruje, że nie będzie to oficjalna agencja rządowa wymagającą zatwierdzeń ustawodawczych i finansowania.

Co mają zrobić Musk i Ramaswamy?

Nowe stanowisko (lub "zadanie") dla Muska nie jest zaskoczenie. Trump obiecał mu to podczas wrześniowego wystąpienia w Economic Club of New York.

Co obetną?

Aby lepiej zrozumieć, o jakich kwotach mówimy, rzućmy okiem na amerykański budżet. Jak pisze sam Trump, rządowe wydatki to ok. 6,5 biliona dolarów. Prawie jedna czwarta (24 proc.) czyli 1,6 biliona dolarów trafia do programów ubezpieczeń zdrowotnych, takich jak Medicare, Medicaid i na dotacje ubezpieczeń zdrowotnych na mocy Ustawy o przystępnej opiece zdrowotnej (ACA). Kolejne 21 proc. (1,4 biliona dolarów) trafia do zakładu ubezpieczeń społecznych, który zapewnia świadczenia emerytowanym pracownikom. Następne 13 proc. (820 miliardów dolarów) jest wydawane na inicjatywy obronne, operacje i konserwację, personel wojskowy i zakup broni. W poście na X opublikowanym wkrótce po ogłoszeniu Musk zapowiedział, że wszystkie działania podejmowane przez Departament Efektywności Rządowej zostaną opublikowane online "w celu zapewnienia maksymalnej przejrzystości". "Zawsze, gdy opinia publiczna uważa, że ​​tniemy coś ważnego lub nie tniemy czegoś marnotrawnego, dajcie nam znać!" – napisał Musk. "Zrobimy również ranking najbardziej nierozsądnie głupich wydatków z waszych podatków. Będzie to zarówno niezwykle tragiczne, jak i niezwykle zabawne" – dodał.