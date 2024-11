Zmarł Timothy West

Swoją pierwszą dużą rolę zagrał w 1975 roku w serialu telewizyjnym "Edward VII", w którym wcielił się w tytułowego króla od wieku 23 lat aż do jego śmierci. W latach 1983–1990 grał patriarchę Bradleya Hardacre’a w komediodramacie "Brass" pojawił się również w serialu "Panna Marple" z 1985 roku oraz czarnej komedii "A Very Peculiar Practice" z 1986 roku.

W latach 2000. West coraz częściej pojawiał się w telewizji i stał się jedną z jej największych gwiazd. Grał Geoffreya Adamsa w sitcomie BBC One "Not Going Out" od 2007 do 2009 roku, a w 2013 roku dołączył do obsady kultowej opery mydlanej ITV "Coronation Street" jako Eric Babbage, partner miłosny Glorii Price., granej przez Sue Johnston. W kolejnym roku wystąpił w innym popularnym serialu, "EastEnders" jako Stan Carter, ojciec Shirley (Linda Henry) i Tiny Carter (Luisa Bradshaw-White).