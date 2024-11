Rosną udziały e-commerce w rynku. Równocześnie procent internautów dokonujących zakupów w sieci utrzymuje się od 2023 roku na zbliżonym poziomie. Można zatem wnioskować, że kupujemy częściej i więcej, w tym również przedmiotów z drugiej ręki. Potwierdzają to także dane OLX, największego serwisu ogłoszeniowego w Polsce. We wrześniu średnia wartość jednego przedmiotu kupionego z Przesyłką OLX wzrosła o 19% (w ujęciu rocznym).

Fot. materiały prasowe / OLX

Reklama.

E-commerce umacnia swoją pozycję

Zakupy on-line stały się naszą codziennością. Ponad 40% e-klientów kupuje w Internecie częściej niż raz w tygodniu1. Najczęściej jest to sprzęt AGD i RTV, książki, czy produkty związane z modą (buty, ubrania). Ale w sieci kupujemy też coraz chętniej rzeczy z drugiej ręki. Jak wynika z raportu „E-commerce w Polsce 2024”, na tego typu zakupy decyduje się aż 61% respondentów2. A katalog dostępnych produktów stale rośnie.

Jak wynika z danych OLX, w najpopularniejszej od strony podażowej kategorii Moda średniomiesięcznie pojawiają się ponad 3 miliony ofert sprzedaży damskich ubrań. Te zaś stanowią jedynie jej połowę. Obok ubrań dla pań tworzą ją buty damskie, ubrania męskie, torby i torebki oraz biżuteria. Jeszcze więcej ofert, bo ponad 3,5 miliona, dotyczy rzeczy dla dzieci. Sprzedajemy też produkty stanowiące wyposażenie domu i ogrodu, elektronikę oraz rowery.

Reklama.

- Wzrost popularności zakupów on-line w sposób naturalny przełożył się na podaż produktów. Dzisiaj Internet jest jak sezam, który otwiera przed nami swoje drzwi po wpisaniu hasła w komputerze lub uruchomieniu aplikacji. Jednocześnie to bogactwo ofert skłania sprzedających do zmiany podejścia do konsumentów. Dzisiaj nie wystarczy sprzedawać szybko i tanio. Aby się wyróżnić, w sprzedaż trzeba włączyć emocje, pokazać swoje zaangażowanie, a tym samym podkreślić, że każdy klient jest dla nas ważny i staje się częścią naszej historii – mówi Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy w OLX.

Reklama.

Więcej wydatków na zakupy on-line

Okres galopującej inflacji mocno nadwyrężył nasze portfele. Dzisiaj sytuacja się stabilizuje, a to przekłada się na wartość naszych zakupów, również tych dokonywanych on-line. Jak wynika z raportu „Nawyki e-zakupowe Polaków”, 41,7% respondentów na zakupy w sieci wydaje miesięcznie 1000 zł lub więcej3. Efekty tych zmian widoczne są również na OLX – w każdej kategorii rośnie liczba zainteresowanych zakupami. Najpopularniejszą kategorią, odpowiedzialną za 24% wszystkich odpowiedzi w ramach rzeczy na sprzedaż na OLX, jest Dom i Ogród.

Reklama.

Najczęściej szukamy tam mebli oraz sprzętu związanego z budową i ogrodem. Druga pod względem popularności kategoria to Elektronika. W tym przypadku blisko co 3 odpowiedź dotyczy podkategorii Telefony. Trzecią najpopularniejszą kategorią wśród kupujących jest ta oferująca produkty dla dzieci, gdzie zdecydowanym hitem są zabawki, odpowiadające za ⅓ wszystkich odpowiedzi.

Natomiast Sport i Hobby to pod kątem popytowym kategoria zdominowana przez rowery – na ogłoszenia o ich sprzedaży każdego miesiąca wysyłanych jest ponad 300 tysięcy odpowiedzi. Równocześnie ze wzrostem liczby odpowiedzi na ogłoszenia z poszczególnych kategorii, rośnie wartość przedmiotów kupowanych w opcji Przesyłka OLX. We wrześniu wzrosty te były domeną wszystkich kategorii — od 5% (rdr) w Muzyce i Edukacji do 21% (rdr) w Zdrowiu i Urodzie.

Istota rzeczy kupowanych w Internecie

Handel w sieci stale ewoluuje. To zmiany na poziomie dostępności produktów, wygody i szybkości transakcji, marketingu czy responsywności biura obsługi klienta. W tym ostatnim przypadku coraz częściej za kontakty odpowiedzialne są chatboty. Tymczasem 51% konsumentów w przypadku nieuzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi od chatbota chce od razu rozmawiać z człowiekiem4. To dowód na to, że nic nie zastąpi nam relacji międzyludzkich.

Chcemy, jak w przypadku tradycyjnego handlu, doświadczać emocji związanych z zakupami i mieć poczucie indywidualnego traktowania. Chcemy poznać i tworzyć historię przedmiotów, które kupujemy. To bardzo obiecujący trend, bo skłania nas do bardziej przemyślanych zakupów, którym towarzyszyła będzie refleksja o przeszłości i przyszłości przedmiotów oraz ich wpływie na nasze życie i środowisko.

Reklama.

- Zakupy w Internecie są obecnie naszym chlebem powszednim. Przyzwyczailiśmy się do tego, że są wygodne, tanie i szybkie. Ale dzisiaj podczas zakupów w sieci szukamy też emocjonujących doświadczeń, podobnych do tych, których doświadczaliśmy w tradycyjnych sklepach. W zunifikowanym świecie poszukujemy oryginalności i uważności. Coraz częściej też chcemy otaczać się nietuzinkowymi przedmiotami, które tę naszą indywidualność podkreślają. To właśnie tłumaczy ogromne zainteresowanie towarami z drugiej ręki. Często to unikatowe przedmioty, za którymi stoi niezwykła historia poprzednich właścicieli. A dzięki sprzedaży na OLX ta historia, zachowując ciągłość, staje się czyjąś nową opowieścią. Takie właśnie historie opisał Witold Szabłowski w reportażu “Istota rzeczy, to relacje między ludźmi”. Rozmówcy, do których dotarł autor, to ludzie z pasją, którzy dzięki OLX mogli podzielić się nią z innymi, co w wielu przypadkach zaowocowało długotrwałą przyjaźnią – komentuje Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy w OLX.

Reklama.

Fot. materiały prasowe / OLX

1/ https://eizba.pl/wp-content/uploads/2024/07/Omni-commerce-Kupuje-wygodnie-2024-skrot.pdf

2/ https://gemius.com/pl/news/zakupy-zagraniczne-produkty-uzywane-i-platnosci-blikiem-raport-e-commerce-w-polsce-2024/

3/ https://samoseo.pl/nawyki-e-zakupowe-polakow-raport-2024/