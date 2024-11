Według badań przeprowadzonych przez agencję badania trendów konsumenckich Mintel*, 53% kobiet w wieku 45 lat i więcej szuka produktów do pielęgnacji skóry, które, zamiast obiecywać redukcję zmarszczek, dbają o jej nawilżenie i zdrowy wygląd. Odzwierciedla to rosnący trend w kierunku holistycznych rutyn pielęgnacyjnych – kobiety coraz częściej chcą poprawić ogólną kondycję skóry, a nie walczyć z widocznymi oznakami starzenia.

“Podejście pro-aging, na którym oparłyśmy nasze działania, to odpowiedź na przesadną walkę z czasem. Dojrzała skóra też może być piękna, trzeba tylko o nią zadbać”. - dr hab. Danuta Nowicka, założycielka marki dr Novicka

Pro-aging to filozofia pielęgnacji nakierowanej na profilaktykę. Pro-aging jest odpowiedzią na rosnącą z roku na rok społeczność kobiet, które nie chcą na siłę zatrzymywać czasu, nie chcą poddawać się inwazyjnym zabiegom chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, za to chcą dobrze się czuć i być zadowolone ze swojego odbicia w lustrze. Wygląd ma odzwierciedlać stan ich ducha – kobiety mądrzejszej niż kiedyś, doświadczonej, bardziej kobiecej i ciągle atrakcyjnej.

Odpowiedzią na nowe oczekiwania kobiet jest marka pielęgnacyjna dr Novicka, której idea zawiera się w haśle: pro-aging is the new anti-aging. Linia kosmetyków dr Novicka bazuje na opatentowanym przez dr hab. Danutę Nowicką kompleksie kwasu hialuronowego z wodą strukturyzowaną, która nawilża skórę o 20% skuteczniej, niż tradycyjne kremy. W skład innowacyjnej linii pielęgnacyjnej dr Novicka wchodzi pięć produktów przeznaczonych dla każdego typu skóry i każdego wieku.