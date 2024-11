Pani Ewelina kierowała samochodem staranowanym na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie przez jadącego z ogromną prędkością białego Volkswagena . W tym wypadku zginął jej mąż, a ona i ich dwoje dzieci trafili do szpitala. Teraz kobieta udzieliła wywiadu dziennikarce Małgorzacie Prochal z programu "Czarno na białym" w TVN24 .

Pani Ewelina opowiadała, że wracali z rodzinnej uroczystości. Przygotowywali się do niej od rana, kombinowali, w co ubrać córeczkę, wygłupiali się. Po imprezie wracali do domu, było już późno.