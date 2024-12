Chociaż jego druga odsłona jest na naszym rynku już od ponad roku, to Volkswagen ID.3 cały czas nie przestaje zachwycać. I nie chodzi tylko o jego funkcjonalność miejskiego elektryka, ale także jakość wykonania i przemyślane rozwiązania. To często wybór numer jeden jeśli chodzi o kompaktowy samochód zeroemisyjny do poruszania się po mieście.

ID.3 to idealny elektryk do miasta. Materiały prasowe Volkswagen Polska

Stylowe nadwozie i kompaktowe wymiary ID.3

Nie ma co ukrywać, że pierwszym wyróżnikiem idealnego auta miejskiego powinny być jego wymiary – musi być na tyle mały, żeby wygodnie manewrowało się nim w ciasnych uliczkach i na zatłoczonych parkingach, ale także na tyle przestronny w środku, żeby wygodnie podróżowało nim 5 osób i jeszcze można było przewieźć jakieś bagaże.

No to proszę bardzo: Volkswagen ID.3 ma 4,26 m długości, 1,8 m szerokości i 1,56 m wysokości. Jego rozstaw osi to 2,7 m, a bazowa pojemność bagażnika wynosi 385 litrów, a to bardzo przyzwoity wynik.

Poza tym samochód ten jest bardzo stylowy. W nowej wersji nadwozie zostało odświeżone i przykuwa wzrok ostrymi liniami, sporymi wlotami powietrza oraz świetnymi opcjonalnymi lampami IQ.Light Matrix.

Wszystko to sprawia, że ID.3 ma bardziej muskularny i sportowy wygląd. Jego aerodynamika została poprawiona dzięki lepszemu przepływowi powietrza w okolicy przednich kół (tworzy się dzięki temu rodzaj kurtyny powietrznej).

Ponadto zniknęła czarna listwa z podszybia, dzięki czemu maska optycznie wydaje się dłuższa. Przeprojektowano też tylne światła, które teraz witają kierowcę efektowną sygnaturą świetlną.

Ekologiczne i nowoczesne wnętrze ID.3

W środku druga generacja ID.3 też zachwyca innowacjami oraz pieczołowitością wykonania. Smaczkiem są precyzyjnie wykonane szwy w kontrastującym kolorze, co świetnie łączy się z nowymi materiałami.

Jest też ekologicznie. Całkowicie zrezygnowano ze skóry i innych materiałów pochodzenia zwierzęcego. Boczki drzwi i tapicerka foteli są obite materiałem Artvelours Eco, który w 71 procentach składa się z surowca wtórnego uzyskanego z powtórnego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych. Artvelours Eco ma takie same właściwości pod względem wyglądu i trwałości jak konwencjonalne nowe materiały.

Ponadto przy modernizacji uwzględniono i wdrożono w życie sugestie użytkowników poprzedniego modelu. Wyposażenie standardowe jest teraz bogatsze, a we wnętrzu pojawiło się więcej miękkich, miłych w dotyku elementów. Np. na boczkach drzwi miękkich wstawek jest wyraźnie więcej.

Ogólnie wnętrze jest bardziej przytulne i komfortowe, a na dodatek nowocześniejsze. Za kierownicą umieszczony jest wyświetlacz o przekątnej 5,3 cala, obsługiwany za pomocą przycisków dotykowych na kierownicy wielofunkcyjnej.

Pośrodku deski rozdzielczej jest duży, prawie 13-calowy dotykowy ekran systemu nawigacji, telefonu, multimediów, systemów wspomagających i ustawień pojazdu. Do tego mamy bardzo intuicyjny i szybko działający interface z oprogramowaniem zapewniającym stałe zdalne aktualizacje (over-the-air).

W strukturze menu komputera głównego uwzględniono różne życzenia użytkowników: między innymi menu ładowania znajduje się teraz na górnym poziomie dużego wyświetlacza dotykowego i jest zorganizowane w bardziej przejrzysty sposób.

Ale jak ktoś potrzebuje dodatkowego wyświetlacza, to w opcji może zamówić head-up display z rozszerzoną rzeczywistością, który prezentuje na przedniej szybie takie informacje jak prędkość i wskazówki nawigacji.

A jeśli chodzi o prędkość, to silnik elektryczny daje wam momentalnie do 326 KM mocy, więc każde światła są wasze – jeśli tylko będziesz miał taką fantazję.

ID.3 dostarcza wszystko, czego potrzeba do sprawnego, wygodnego i bezpiecznego poruszania się po mieście.

Planer podróży oraz zasięg ID.3

Ale ID.3 nie musi być ty

lko autem do miasta. Inżynierowie Volkswagena ułatwili jego użytkowanie także podczas długich tras. ID.3 posiada funkcjonalność planera podróżnego – a tego w poprzedniku brakowało. Teraz w nawigacji przy ustalaniu trasy podróży system sam dobierze optymalną drogę – i jeśli będzie potrzebny przystanek na ładowanie, to takowy zaproponuje. I co ważne – system jest stale połączony z siecią i wie, które ładowarki są w danej chwili wolne, a które zajęte.

Innymi słowy, jeśli planujesz długą trasę, np. z Warszawy do Wrocławia, to możliwe, że będziesz potrzebować ładowania. Ale system Volkswagena ID.3 nie wyśle cię na zajętą ładowarkę. Chyba że nie będzie miał innej możliwości – ale wtedy też poinformuje cię o takim fakcie, że punkt ładowania jest zajęty. Mało tego, jeśli masz podłączoną funkcję Plug & Charge wystarczy podłączyć kabel przy stacji ładowania, by pojazd uwierzytelnił się i rozpoczął proces ładowania.

No dobrze, ale zapytasz, ile on ma tak właściwie zasięgu? To zależy, jaką wersję wybierzesz. Masz wersję Pure z baterią o pojemności 52 kWh i zasięgiem 388 km (WLTP), Pro – 59 kWh i 434 km zasięgu, Pro S – 77 kWh i 557 km zasięgu oraz GTX i GTX Performance – 77 kWh i odpowiednio 604 oraz 594 km zasięgu.

Oczywiście można też wybrać Volkswagena w wersji Plus. Dlaczego? W przypadku zasięgu i modelu Pro za niewielkie pieniądze dostajecie dodatkowe, bogate wyposażenie warte nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, w tym między innymi:

Lakier metaliczny Obręcze aluminiowe czarne East Derry 18” Pakiet Komfort Kamerę cofania Szybę tylną oraz boczne tylne dodatkowo przyciemniane Reflektory LED Matrix

Ponadto w ID.3 dostępny jest w opcji system Travel Assist z danymi inteligencji zbiorowej. W połączeniu z adaptacyjnym tempomatem (ACC) przy prędkości od 20 km/h aż do prędkości maksymalnej oraz systemem Lane Assist, ten układ może korzystać z dwóch sprawdzonych systemów, które teraz są ze sobą w pełni zintegrowane.

Jeśli dostępne są dane inteligencji zbiorowej, Travel Assist potrzebuje pasów tylko przy jednej krawędzi pasa ruchu, aby utrzymać na nim pojazd podczas jazdy po drogach krajowych – świetne rozwiązanie zwłaszcza podczas dłuższych podróży.

A co się przyda w mieście? Między innymi system wspomagania parkowania z czujnikami parkowania, kamera cofania, wspomniany Lane Assist oraz system rozpoznawania znaków drogowych powinny zdecydowanie wystarczyć.

ID.3 to świetny samochód miejski, który zmieści się wszędzie, jest wydajny oraz skorzysta ze wszelkich dobrodziejstw, jakie dostają auta elektryczne, czyli darmowe parkowanie czy jazda buspasami. Zachwyca nie tylko praktycznymi rozwiązaniami oraz kompaktowymi rozmiarami, ale także daje frajdę z jazdy. A do tego komfortowe wnętrze, które przypadnie do gustu każdemu.