Mówi wam coś nazwa Tiguan Allspace? No właśnie, wielu odpowie, że nie. Podobnie pomyślał Volkswagen i postanowił wprowadzić na rynek europejski (bo w Azji funkcjonuje duży SUV z jego gamy pod taką nazwą) Tayrona, dłuższą wersję Tiguana, który tak naprawdę jest oddzielnym ogniwem uzupełniającym lukę między wspomnianym Tiguanem a Touaregiem. Samochód ten został zaprezentowany mediom w Warszawie, więc mogliśmy dowiedzieć się co nieco na temat jego wyróżników.

Tak prezentuje się nowy Volkswagen Tayron. Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Chociaż pierwsze egzemplarze Volkswagena Tayrona trafią do salonów dopiero w marcu 2025 roku, już teraz można składać na niego zamówienia. Czy warto? Jest to zdecydowanie bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy potrzebują okazyjnie przewieźć 7 osób lub w Tiguanie brakowało im miejsca (nie tylko na bagaże).

Jeśli nie pamiętacie już mojej recenzji Volkswagena Tiguana, to możecie sobie przypomnieć klikając w link >>> TUTAJ lub poniżej.

Volkswagen Tayron: Jak wygląda?

Stylistycznie Tayron jest masywniejszy. Ma nowy pas przedni, bardziej zwężone reflektory i powiększony zderzak w porównaniu do Tiguana, oraz więcej poprowadzonych długich linii na nadwoziu, m.in. nad tylnym zderzakiem, które optycznie rozciągają sylwetkę auta, przez co wydaje się ono większe.

Ale w sumie niepotrzebnie, bo samochód sam w sobie jest ogromny: ma 4792 mm długości, 1671 mm wysokości i 2791 mm rozstaw osi. I w sumie to pierwsza i ostatnia wartość są tutaj najistotniejsze, ponieważ to dodatkowe 25 cm długości i 11 cm więcej w rozstawie osi w porównaniu do Tiguana. A to widać i to bardzo w środku, ale o tym za chwilę.

Co ciekawe Volkswagen nie planuje wprowadzać w Tayronie podstawowej wersji wyposażenia. Nowe modele będą zaczynały się od wersji Life, potem Life plus, Elegance, R-line i R-Line plus. Warto szczególnie spojrzeć na warianty z plusem, bo za małe pieniądze dostaje się upgrade o wartości kilkunastu tysięcy złotych.

Nie wszystkim przypadnie to do gustu, ale Tayron będzie miał podświetlane nie tylko logo z przodu, ale także z tyłu. Do tego w opcji matrycowe światła IQ.Light HD LED Matrix, które są zdolne do wyświetlania na jezdni dodatkowych informacji np. o zbliżających się robotach drogowych lub pas światła, który wyznacza nasz tor jazdy, jeśli nie widzimy linii.

W wersji Elegance w standardzie mamy z kolei akustyczne szyby, w wersji R-Line aktywne zawieszenie DCC Pro. Tayrona zamówicie na felgach do 20 cali średnicy, ale w sumie to drugorzędna informacja.