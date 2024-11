McLaren po raz pierwszy postanowił wpuścić dziennikarzy z Polski do swojej fabryki w Woking. Tak, tej samej, której urywki, a w sumie sam hol powitalny i fasadę, mogliście zobaczyć w dokumencie Netflixa o Formule 1 "Drive to Survive". Miałem to szczęście, że znalazłem się w tej grupie. Co zobaczyłem i jakie wyniosłem stamtąd wrażenia? Przeczytajcie sami.

Tak wygląda hol fabryki McLarena w Woking. Fot. Materiały prasowe McLaren

Niestety zacznę od smutnej wiadomości: tego dnia nie udało nam się spotkać żadnego z kierowców F1 ekipy McLarena. W tym czasie mieli inne obowiązki poza "biurem". Piszę "biurem" w cudzysłowie, ponieważ z wyglądu nie jest to klasyczne korpo, które znamy z polskiego Mordoru.

Po wkroczeniu na teren fabryki od razu zwracamy uwagę na dwie rzeczy: wszechobecną dookoła zieleń i przyrodę (budynek mieści się nad sztucznym i zarybionym jeziorem – widzieliśmy czające się na rybki ptactwo), a po wejściu do środka budynku – wszechogarniająca cisza i spokój.

Trochę jak w muzeum, ale przecież muzeum to nie było – może nie do końca, bo widzieliśmy sporo klasyków i hitowych konstrukcji McLarena w holu, którymi firma chętnie chwali się przed swoimi klientami. Jak się zwiedzało część fabryczną, bardziej przypominało to gabinety dentystyczne, ale o tym później.

Co do samej historii kompleksu w Woking – pierwszy szpadel wbito na jego budowie w 1998 roku, a przedsięwzięcie zakończyło huczne otwarcie, na którym pojawiła się sama królowa Elżbieta II w... 2004 roku. Dlaczego proces ten trwał tak długo?

Wszystko dlatego, że wcześniej mieściła się tutaj gigantyczna farma i przekształcenie tych terenów nawet w kwestii formalnej wymagało czasu, a i tak stało się to w rekordowo szybkim tempie – tak nam przynajmniej powiedziano.

Na wejściu do głównego budynku od razu w holu możecie podziwiać wspomniane przeze mnie niesamowitości Mclarena, między innymi współczesnej generacji bolid F1 z 2022 roku, ale i te, którymi wygrywali Senna, Hunt, Lauda oraz Hamilton, McLarena P1, różne warianty Artury i klasyki, począwszy od pierwszego samochodu wyścigowego zbudowanego przez samego McLarena.

Jak w środku wygląda fabryka McLarena w Woking?

A skoro o bolidach F1 już wspomniałem, to mieliśmy okazję zobaczyć sekcję w fabryce, gdzie odrestaurowuje się stare maszyny, które kiedyś ścigały się na torach o Grand Prix różnych krajów. W kolejce czeka jeszcze 200 takich maszyn. Na razie w warsztacie był bolid Hamiltona, którym zapewnił sobie tytuł, czy ostatni bolid, którym Senna wygrał wyścig.

Niestety nie mogę pokazać na zdjęciach, jak wygląda proces ich odrestaurowywania, podobnie jak dalszych sekcji fabryki. Taka jest niestety polityka McLarena. Mogę wam je jedynie opisać...

Kolejna była sekcja produkująca aktualne bolidy i części potrzebne do ich budowy oraz ulepszania. To, co od razu rzuciło się w oczy, to sterylności i czystość tych pomieszczeń, które nie przypominały klasycznej wytwórni z betonową posadzką i plamami oleju. Wszędzie było czysto, a podłogę pokrywały jasnoszare lub białe kafle. Wszystko po to, żeby od razu widzieć jakieś wycieki oraz luźne części.

Na kilkudziesięciu stanowiskach pracowali inżynierowie odpowiedzialni za różne sekcje i części bolidu, które wcześniej zostały nakreślone przez dział designerski na piętrze oraz przetestowane przez programy komputerowe w tzw. wirtualnych tunelach aerodynamicznych.

Dopiero kiedy one zaakceptują dany projekt, lub wybiorą z niego najlepsze elementy do stworzenia danej części, ta trafia na dół do działu produkcji. I tam najpierw w niezwykle precyzyjnych maszynach, które potrafią m.in. pociąć ludzki włos wzdłuż na 15 równych części, powstają kawałki włókna węglowego, aluminium lub tytanu, które potem przekształcane są w gotowe elementy. Niesamowita sprawa. A w całej tej sekcji, podobnie jak w innych częściach fabryki, panował spokój i cisza.

Linia produkcyjna? No powiedzmy...

No może poza fabryką samochodów McLarena, do której udaliśmy się potem. Tam słychać było niesamowicie przyjemny odgłos V6-tek aut, które musiały przejechać kawałek z końca "linii produkcyjnej" na testy. Opiszę wam samo wejście do tej sekcji, które było za niezwykle grubymi i ciężkimi drzwiami. Tak, jakby McLaren zrobił tam schron na swoje skarby.

Po ich pokonaniu wychodzi się na balkon, z którego widać całą halę produkcyjną, która rozmiarami jest zbliżona do większych polskich hipermarketów. I to na niej dzieje się magia. To, co mnie wprawiło w osłupienie, to że nie zobaczyłem zwykłej linii produkcyjnej z robotami i taśmociągiem. Nie – to był zintegrowany, doskonale zorganizowany organizm składający się z robotników, którzy krzątali się w poszczególnych sekcjach przy ustawionych na ogromnych wózkach powstających samochodach.