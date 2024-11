Wiadomość do autora (opcjonalnie)

"Nie powinniśmy mieszać seksu z polityką". Seksuolog prof. Michał Lew-Starowicz o edukacji dzieci

Gościem podcastu Jacka Pałasińskiego jest prof. dr hab. Michał Dariusz Lew-Starowicz. Wybitny psychiatra, seksuolog, wykładowca akademicki i autor prawie tuzina książek popularnonaukowych. Syn słynnego seksuologa Zbigniewa Lwa-Starowicza. Podczas wywiadu opowiada o swojej więzi z ojcem i o tym jak ona wpłynęła na jego zawodowe życie. Porusza również trudny temat, jakim jest seksualność. – Wiele osób mówi, że to jest coś nietypowego, żeby mówić w sposób zupełnie otwarty na temat seksualności, jakby nie robić z tego żadnego szczególnego tematu. I zawsze w takim momencie mam taki moment zatrzymania. Ja ciągle zapominam, że dla mnie to w jakiś sposób zawsze było naturalne – mówi w podkaście. Lew-Starowicz odnosi się także do elektryzującego opinię społeczną tematu zamiaru wprowadzenia edukacji seksualnej w szkołach. – Przede wszystkim nie powinniśmy mieszkać seksu z polityką – tłumaczy.