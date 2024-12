Od 2021 roku najbardziej dynamiczne modele z elektrycznej linii ID. otrzymują oznaczenie GTX. To kontynuacja dziedzictwa znanych już usportowionych odmian aut z Wolfsburga, oznaczonych kodami GTI, GTD lub GTE. Na pierwszy ogień zmieniono ID.4 i ID.5, a później do gamy dołączyły ID.3, ID.7 oraz ID.7 Tourer. Jest w czym wybierać!

ID.5 GTX daje ogromny zastrzyk adrenaliny. Materiały prasowe Volkswagen Polska

Reklama.

Volkswageny z rodziny ID. w wersji GTX są idealne dla wszystkich, którzy cenią sobie ekomobilność, ale mają chęć na jeszcze więcej wrażeń z dynamicznej jazdy. Czym charakteryzują się poszczególne modele?

ID.3 GTX

Najmniejszy z całej rodziny ID., ale nie dajcie się zwieść pozorom. W tej "kruszynce" drzemie bestia (240 kW / 326 KM). Topowym modelem jest tu ID.3 GTX Performance – to prawdziwy hot hatch, czyli kompaktowy samochód o sportowym zacięciu.

ID.3 GTX wyróżnia się na tle innych modeli z tej linii dzięki charakterystycznym elementom nadwozia. Specyficzny dla GTX jest przedni zderzak z nowym wlotem powietrza, nowe są także światła do jazdy dziennej. Czarne elementy nadwozia: progi boczne i nowa dolna część tylnego zderzaka z dyfuzorem mają wykończenie na wysoki połysk.

Reklama.

Nowością są też 20-calowe felgi aluminiowe Skagen – to element wyposażenia standardowego ID.3 GTX. Wnętrze pojazdu wyposażono w szereg elementów charakterystycznych dla usportowionej linii. To między innymi sportowe fotele klasy premium (obszyte tkaniną w połączeniu z ekologiczną skórą), które są bardzo ergonomiczne i podkreślają charakter najmocniejszych modeli ID.3.

Do tego czerwone ozdobne przeszycia na fotelach i wielofunkcyjnej kierownicy. Warto dodać, że Volkswagen ID.3 GTX Performance jest wyposażony standardowo w adaptacyjne zawieszenie DCC, a jego prędkość maksymalna jest ograniczona do 200 km/h.

Reklama.

ID.4 GTX oraz ID.5 GTX

To rodzeństwo należy rozpatrywać razem, ponieważ bardzo dużo mają ze sobą wspólnego jeśli chodzi o konstrukcję. Fakt, że ID.5 ma bardziej opadający dach niż ID.4, wszak to coupé, ale poza tym oba auta są bardzo podobne i w tym samym czasie na rynek wyszły ich usportowione wersje GTX.

W obu modelach jest napęd na cztery koła 4Motion, oraz dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 340 KM. Prędkość maksymalna obu modeli jest ograniczona do 180 km/h, auta mogą holować przyczepę o masie do 1200 kg, to o 200 kg więcej niż w przypadku tylnonapędowych odmian. Sterowanie opartym na dwóch silnikach napędem w modelach ID.4 GTX i ID.5 GTX jest obsługiwane przez system kontroli dynamiki pojazdu.

Reklama.

Po ostatnich zmianach w obu modelach pakiety Design i Komfort należą teraz do wyposażenia standardowego GTX. W ich skład wchodzą m.in. przyciemniane szyby boczne i tylna, podgrzewane fotele przednie, cztery gniazda USB-C, czujnik deszczu, podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby, dwustrefowa, zdalnie sterowana automatyczna klimatyzacja Air Care Climatronic i konsola środkowa z dwoma uchwytami na napoje, czy reflektory LED Matrix z automatyczną regulacją zasięgu oraz światłami na złą pogodę.

Nowe elementy można zauważyć także we wnętrzu – deska rozdzielcza i boczki drzwi są czarne, z kolei czerwone szwy w całym wnętrzu podkreślają usportowiony charakter auta, można je znaleźć m.in. na obszytym skórą wieńcu kierownicy. Opcjonalne, sportowe fotele premium są również ozdobione czerwonymi szwami, lamówkami i logo.

Reklama.

Zewnętrzne akcenty wyróżniające modele GTX są czarne. Polakierowane błyszczącym lakierem w tym kolorze są: listwa nad drzwiami, słupek C, lusterka zewnętrzne i dyfuzor. Na życzenie dostępne są 21-calowe felgi, także w błyszczącym, czarnym kolorze. Czarne wstawki w połączeniu z przyciemnionymi szybami sprawiają, że auto wygląda bardzo szykownie.

We wszystkich modelach GTX występuje także wersja Plus, która oferuje za dopłatą kilku tysięcy złotych pakiety wyposażenia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku na przykład ID.4 GTX to dodatkowe:

Reklama.

System nawigacji satelitarnej Discover Pro Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu Fotele kierowcy i pasażera ergoActive z elektryczną regulacją Bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika

ID.7 GTX

Obok ID.7 GTX Tourer, nowy ID.7 GTX zalicza się do najmocniejszych elektrycznych samochodów Volkswagena. Ten fastback rozpędza się od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,4 sekundy. To nie tylko zasługa dwóch silników o łącznej mocy 340 KM, lecz także momentu obrotowego, którego maksymalna wartość jest dostępna już od startu.

Napęd na cztery koła zapewnia świetne osiągi i odpowiednią trakcję na niemal każdej nawierzchni. Ten usportowiony model może pochwalić się zasięgiem WLTP do 595 km. Akumulator o pojemności 86 kWh może być ładowany na stacjach szybkiego ładowania DC z mocą do 200 kW. W optymalnych warunkach uzupełnienie energii od 10 do 80 procent trwa zaledwie 26 minut.

Reklama.

Ale silniki i osiągi to nie wszystko. Liczy się także wnętrze, a to jest niezwykle zadziorne i designerskie. Nową wersję można rozpoznać dzięki charakterystycznemu wyglądowi z przodu i z tyłu. Ponadto ID.7 GTX ma znacznie dłuższą listę wyposażenia standardowego. Z zewnątrz są to nowe 20-calowe felgi aluminiowe Skagen z powierzchniami o szlifie diamentowym oraz matrycowe reflektory LED IQ.LIGHT połączone listwą LED z podświetlanym logo Volkswagena. Taki sam zabieg powtórzono z tyłu nadwozia.

ID.7 GTX ma inne niż pozostałe odmiany światła do jazdy dziennej. Wnętrze prezentuje się świetnie dzięki takim elementom jak podgrzewane fotele z czerwonymi, kontrastowymi przeszyciami i perforowanymi napisami GTX na oparciach. Kolejną cechą charakterystyczną dla topowej odmiany ID.7 jest wielofunkcyjna kierownica z czerwonymi wstawkami i przeszyciami w tym samym kolorze.

Reklama.

Wnętrze ID.7 GTX można urozmaicić 30-kolorowym oświetleniem ambientowym. Inne elementy wyposażenia standardowego to: bezprzewodowa aplikacja App-Connect dla Apple CarPlay i Android Auto, wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością, asystent głosowy IDA ze zintegrowanym narzędziem ChatGPT (opartym na sztucznej inteligencji), dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, bezkluczykowy system zamykania i uruchamiania Keyless Access oraz system alarmowy.

Wśród nowych systemów, dostępnych za dopłatą jest m.in. Park Assist Pro, który pozwala użytkownikom kontrolować przebieg parkowania za pomocą smartfona.

Reklama.

ID.7 GTX Tourer

I na końcu najmłodsze dziecko w rodzinie ID., które zostało usportowione, czyli ID.7 GTX Tourer. Podobnie jak ID.4 GTX i ID.5 GTX, jest on wyposażony w dwa silniki i napęd na wszystkie koła o łącznej mocy 340 KM.

Samochód ten wyróżnia się na tle innych modeli z tej linii dzięki charakterystycznemu zderzakowi z wlotem o strukturze plastra miodu i charakterystycznymi dla GTX światłami, a także podświetlanymi znaczkami Volkswagena z przodu i z tyłu.

Podobnie jak w ID.3 GTX, wszystkie czarne elementy nadwozia są wykończone na wysoki połysk. Dotyczy to również progów i dyfuzora w tylnym zderzaku w stylistyce GTX. Tak samo jak w ID.3 GTX, także w ID.7 GTX Tourer do standardu należą 20-calowe felgi aluminiowe Skagen.

Reklama.