Z kolei we wrześniu tego roku Roksana Węgiel połączyła siły z legendarną wokalistką. Wówczas na platformach streamingowych pojawiła się nowa wersja utworu "Damą być" z udziałem 19-latki i Rodowicz, która szybko zyskała popularność wśród internautów.

Teraz artystki miały okazję zaśpiewać wspólnie ten kawałek na żywo. Zrobiły to podczas finału 15. edycji "Tańca z gwiazdami" .

"Damą być" to jeden z najpopularniejszych utworów z repertuaru Maryli Rodowicz. Jej tekst napisała sama Agnieszka Osiecka .

W nowej aranżacji zderzyły się dwa pokolenia. Jak wyszło? Po premierze pojawiło się wiele opinii. Części słuchaczom ta odsłona przypadła do gustu. "Szacun dla Pani Maryli za odwagę i podróż z duchem czasu. Jest Pani ponadczasowa" – zwrócił uwagę jeden z internautów.

Po występie podczas transmisji live głosy były podzielone. "Co się stało z tym legendarnym hitem" – twierdzili niektórzy. "Wyszło pięknie"; "Był ogień" – komentowali inni.

Finał "Tańca z gwiazdami". Zmiana w 15. edycji

W poprzednich edycjach było tak, że choć trzy pary przechodziły do ostatniego odcinka, to jedna z nich odpadała chwilę wcześniej i dwie ostatnie walczyły o pierwsze miejsce. Teraz jest inaczej.

Do drugiej rudny to jurorzy wybierali styl, jakim mieli się popisać finaliści. Były to przeważnie te, które poszły im w show najgorzej. Parze numer 4, czyli Julii i Wojtkowi przypadł walc wiedeński, duecie z numerem 8 (Vanessa i Michał) quickstep, a ostatnia finałowa para wykonała jive’a. W ostatnim etapie wszyscy, którzy pozostali w "grze" o wygraną wykonali freestyle.