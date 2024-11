Zrównoważony rozwój i oferowanie szerokiego portfolio produktów na każdą porę dnia i okazję to kluczowe filary strategii biznesowej Coca-Cola HBC. Firma prężnie rozwija się w Polsce – dane finansowe firmy pokazują jej nieustanny wzrost na przestrzeni ostatnich lat. Dobre wyniki firmy przekładają się na jej wpływ i kontrybucję do krajowej gospodarki. W 2023 roku system Coca-Cola wpłacił do budżetu 1,41 miliarda złotych z tytułu podatków, a każda zarobiona przez spółki złotówka przyniosła polskiej gospodarce dodatkowe 5,72 zł wartości. Ruža Tomić Fontana komentuje wpływ gospodarczy i działania lokalne firmy.

Dyrektorka generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie, Ruža Tomić Fontana Mat. prasowe Coca-Cola HBC

Wzrost krajowej gospodarki i lokalnego biznesu idą w parze

Polska gospodarka przyspiesza – według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w II kwartale 2024 wzrost PKB wyniósł 3,2% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Skąd ten wynik? Rośnie konsumpcja w gospodarstwach domowych – dziś to aż o 4,7% więcej niż w ubiegłym roku. Wzrostowi temu sprzyja m.in. dobra kondycja rynku pracy i spadek inflacji. Istotny wpływ na dynamikę PKB mają również firmy działające na rodzimym rynku, a ich rozwój ma wymierne przełożenie na wzrost gospodarczy kraju.

W 2023 roku system firm Coca-Cola wpłacił do budżetu aż 1,41 miliarda złotych z tytułu podatków, a jego działalność wpłynęła na wygenerowanie blisko miliarda, bo aż 963 mln zł dochodu w gospodarce Polski.

W regionie Polski i krajów bałtyckich Coca-Cola HBC posiada cztery zakłady produkcyjne (trzy z nich znajdują się z Polsce), 23 magazyny oraz 25 biur. Łącznie w spółce pracuje ponad 1800 osób, z czego 1611 tylko na polskim rynku.

Jedno miejsce pracy w systemie Coca-Cola generuje 7 innych na rynku, w sumie niemal 13 000 dodatkowych etatów.

Rozwijać biznes – tak, ale odpowiedzialnie

W 2023 roku przeznaczyliśmy 184 mln zł na inwestycje, które nie tylko zwiększają wydajność naszych zakładów, ale również są starannie oceniane pod kątem zrównoważonego rozwoju. To nowoczesne linie produkcyjne, ale także np. stacja uzdatniania wody. Musimy inwestować w zrównoważony sposób, bo rozwój biznesu musi iść w parze z odpowiedzialnością – komentuje Ruža Tomić Fontana.

Zobowiązania środowiskowe firmy dotyczą przede wszystkim osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku i firma od lat działa, by je spełnić. Od 2017 roku Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie zredukowała poziom emisji CO2 o 32%. Na wynik składa się szereg działań dotyczących różnych obszarów biznesu firmy. Coca-Cola HBC kupuje energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, korzysta z nowoczesnej floty (90% to pojazdy hybrydowe, plug-in lub elektryczne) i konsekwentnie wymienia sprzęt chłodniczy w punktach sprzedaży – już 65% to lodówki niskoemisyjne.

Każdy element naszego łańcucha wartości ma znaczenie, dlatego szukamy zrównoważonych rozwiązań także we współpracy z klientami. Np. nasze stojaki w sklepach Żabka zaprojektowaliśmy tak, by można było je łatwo dostosować do poszczególnych kampanii na stałe, wymieniając tylko panele, a nie całą półkę. Redukujemy poziom odpadów i zużycia tworzyw sztucznych tam, gdzie to możliwe – dodaje dyrektorka Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Dlatego zmiany dotykają także samych opakowań. W ostaniem czasie „odchudzono” butelki napoju Fanta oraz nakrętki Fuzetea i Cappy, a także zoptymalizowano wielkość etykiet Coca-Cola, Fanta i Sprite. Dzięki temu firma zużywa o 163 tony mniej plastiku, redukując tym samym poziom emisji CO2 o 369 ton rocznie. Wszystkie butelki i puszki, które Coca-Cola HBC wprowadza na rynek nadają się do recyklingu.

W Polsce, w oparciu o obecny system gospodarki odpadowej, zbieramy 51% opakowań z rynku, ale po wprowadzeniu systemu kaucyjnego będziemy w stanie osiągać takie poziomy jakie dzisiaj mamy w krajach bałtyckich, czyli nawet ponad 90%. Razem z innymi producentami współtworzymy branżowego operatora Kaucja.pl – mówi Ruža Tomić Fontana.

Wpływ na otoczenie to także wpływ na lokalne społeczności

Firma działa także społecznie - od 2017 roku prowadzi program Youth Empowered, w ramach którego wsparła już ponad ćwierć miliona młodych stawiających pierwsze kroki na ścieżce zawodowej. Niedawno ruszyła kolejna edycja tej inicjatywy.

Działania firmy dla lokalnych społeczności to także wolontariat pracowniczy, w który każdego roku angażuje się ponad 300 pracowników Coca-Cola HBC. Firma uruchamia także specjalne akcje pomocowe w przypadku katastrof naturalnych czy sytuacji nadzwyczajnych – w poprzednich latach podczas pandemii COVID i wybuchu wojny w Ukrainie, dziś dla powodzian.

Od samego początku monitorowaliśmy sytuację, by tuż po pierwszych tragicznych wieściach z zalanych terenów, zapewnić pomoc. Współpracując między innymi z PCK i WOŚP dostarczyliśmy ponad 150 000 litrów wody do dotkniętych powodzią miast. Przygotowujemy się także z naszymi partnerami do kolejnych materialnych działań pomocowych, bo wiemy, że odbudowanie się po powodzi to długi proces. Cieszę się, że jako firma możemy wspierać tych, którzy tego potrzebują – podkreśla Ruža Tomić Fontana.

