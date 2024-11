Statystyki konsumpcji kawy w Polsce wskazują na rosnący trend. Polska należy do największych rynków kawowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Przeciętny Polak wypija rocznie około 95 litrów kawy, co odpowiada ponad 3 kilogramom na osobę. Popularność kaw specialty rośnie, co jest efektem coraz większej świadomości konsumentów dbających o jakość ziaren, ich pochodzenie i sposoby parzenia. Jesienią i zimą, gdy konsumpcja kawy osiąga apogeum, Polacy częściej odwiedzają kawiarnie i sięgają po kawy o bogatszych smakach*.

Partnerstwo Przyjaciół Kawy i Sage opiera się na wspólnych wartościach, takich jak miłość do kawy i dążenie do perfekcji. Dzięki temu, w jednym z najpopularniejszych warszawskich miejsc dla kawoszy można porozmawiać z ekspertami, przetestować najnowsze technologie oraz premium ekspresy kolbowe Sage.

„Nasze partnerstwo z Przyjaciółmi Kawy to wynik wspólnej pasji i głębokiej wiedzy na temat kawy oraz urządzeń do jej przygotowywania. Jesteśmy tu po to, by dzielić się tą wiedzą z warszawskimi smakoszami, dla których kawa jest czymś więcej niż tylko napojem – to sposób na życie, źródło codziennej przyjemności i niezliczonych smakowych odkryć.” - wyjaśnia Tomek Guz, Dyrektor Generalny Sage Appliances w Polsce.