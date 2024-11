Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,1 proc. wyprzedziłaby Zjednoczoną Prawicę , której poparcie spadło do poziomu 30 proc.

W stosunku do poprzedniego miesiąca nieznacznie zwiększył się odsetek osób planujących oddać głos na Koalicję Obywatelską (o 0,7 punktu procentowego) oraz Konfederację (o 0,8 punktu), natomiast zmalało poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości (i to aż o 2,4 punktu procentowego).

Kto poszedłby do urn?

Przeciwne stanowisko prezentuje niemal jedna ósma badanych (12 proc.). Sześć procent ankietowanych na pewno nie zagłosowałoby w wyborach w najbliższą niedzielę. Tyle samo badanych nieco mniej stanowczo twierdzi, że nie pójdzie do urn wyborczych.

– W listopadowym badaniu preferencji partyjnych Polaków możemy zaobserwować stabilizację wyników. Jedynie nieznaczny spadek odnotowujemy w deklaracjach dotyczących poparcia PiS . To może być spowodowane mniejszą mobilizacją zwolenników tego ugrupowania, jeśli chodzi o zdecydowane zapowiedzi uczestnictwa w wyborach – mówi Urszula Krassowska, dyrektor badań społecznych w Opinia 24.

– Gdy porównamy aktualne wyniki z rezultatami sprzed roku, czyli z danymi uzyskanymi miesiąc po wyborach, to najwięcej zyskała Koalicja Obywatelska (+8,1 p.p., na drugim miejscu jest Konfederacja (wzrost o 6 punktów procentowych), PiS pozostaje na niemal niezmienionym poziomie (wzrost o 0,8 p.p.). Potencjał wyborczy Trzeciej Drogi i Lewicy zmalał w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 6,9 p.p. i 2,5 p.p. Biorąc pod uwagę sumę poparcia uczestników koalicji rządzącej, to widać negatywny bilans – spadek poparcia o 13 pp. W grudniu będzie rocznica powołania rządu. Czy rządzącym uda się poprawić ten wynik? – dodaje.