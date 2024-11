Świąteczny film akcji z The Rockiem i Kapitanem Ameryką poległ w kinach. I jeszcze te recenzje...

Już sam zwiastun "Czerwonej jedynki", blockbustera o porwaniu Świętego Mikołaja, był dziwaczny. Białe misie, Krampus, The Rock i Kapitan Ameryka?! Świąteczny akcyjniak, który kosztował 250 milionów dolarów (!), zaliczył bolesne otwarcie w amerykańskich kinach. Do tego "Red One" miażdżą krytycy. Jednak dla filmu może być nadzieja.