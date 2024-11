Cynamonowa woda rozgrzewa lepiej niż herbata. Pomaga schudnąć

Jak to możliwe? Cynamon to znana bakteriobójcza i rozgrzewająca przyprawa. Co więcej, cynamon zawiera związki takie jak polifenole, które pomagają neutralizować wolne rodniki i łagodzić stany zapalne w organizmie.

Cynamon stymuluje enzymy trawienne i działa rozkurczowo, co łagodzi problemy takie jak wzdęcia czy niestrawność, a jego regularne spożywanie może pomóc obniżyć poziom cholesterolu LDL, trójglicerydów i ciśnienia krwi, co korzystnie wpływa na zdrowie serca.

Jak przygotować wodę cynamonową?

1 szklanka ciepłej lub gorącej wody, 1/2 łyżeczki mielonego cynamonu lub laska cynamonu.

Dodaj cynamon do ciepłej wody, dobrze wymieszaj lub zostaw laskę do zaparzenia w gorącej wodzie na kilka minut. Napój ten warto spożywać na czczo rano lub między posiłkami. Do wody po lekkim ostygnięciu można również dodać łyżeczkę miodu – to jednak opcja dla osób, które w miksturze szukają odporności, a nie dietetycznego napoju, bo zwiększymy zawartość cukru.