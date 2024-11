19 listopada w Warszawie doszło do spotkania tzw. Wielkiej Piątki Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. Do Polski przybyli osobiście szefowie dyplomacji Włoch, Niemiec i Francji oraz Kaja Kallas, przyszła wysoka przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Zdalnie w rozmowach uczestniczyli szefowie MSZ Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Jednym z wątków była też kwestia odbudowy naszych wschodnich sąsiadów. – Musimy zacząć to planować, nawet gdy wojna trwa – powiedział Antonio Tajani, szef włoskiego MSZ. Jak dodawał, "musimy zadbać o to, aby była to ostatnia zima tej wojny".