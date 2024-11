Czy możliwe, że do naszych czasów przetrwało płótno, w które owinięto ciało Jezusa Chrystusa po zdjęciu z krzyża? Całun Turyński, bo o nim mowa, to niezwykły artefakt – długie płótno z tajemniczym wizerunkiem przypominającym postać mężczyzny, którego ciało nosiło ślady brutalnych ran. Od stuleci relikwia ta fascynuje zarówno wierzących, jak i naukowców, dzieląc ich na dwa obozy: tych, którzy uważają ją za autentyczne świadectwo ukrzyżowania, oraz sceptyków, którzy wskazują na średniowieczne fałszerstwo.

Poznamy też rolę, jaką odgrywały organizacje naukowe, takie jak STURP (The Shroud of Turin Research Project), oraz dlaczego wyniki ich badań, choć wykluczają użycie farby, pozostawiają wiele pytań bez odpowiedzi. Zgłębimy również krytykę metod badawczych oraz wpływ ideologii i wierzeń na interpretację wyników.

Podcast stawia pytanie: czym naprawdę jest Całun Turyński – autentyczną relikwią, arcydziełem średniowiecznego oszustwa, czy może czymś zupełnie innym? Jeśli fascynują Cię naukowe tajemnice, religijne spory i historyczne zagadki, ten odcinek to obowiązkowa pozycja. Dołącz do śledztwa i odkryj, co kryje się za jedną z największych zagadek ludzkości!