Black Friday to święto zakupów, które opanowało cały świat. W 2024 roku Czarny Piątek wypada 29 listopada. Jest to idealny moment dla właścicieli sklepów internetowych, aby przyciągnąć klientów atrakcyjnymi ofertami i zwiększyć sprzedaż. Cel kampanii jest prosty – zachęcić konsumentów do zakupów przedświątecznych.

Fot. adobestock

Czym jest Black Friday? Definicja i krótka historia

Black Friday to określenie, które w USA jest używane w odniesieniu do piątku po Święcie Dziękczynienia. Choć dziś kojarzy się głównie z zakupami i promocjami, jego historia sięga XIX wieku i ma zaskakujące początki. Pierwszy raz użyto tego terminu w 1869 roku. Co ciekawe, pierwotnie nie dotyczył zakupów, ale załamania finansowego na amerykańskim rynku złota. Dopiero w latach 80. XX wieku handlowcy odczarowali ten dzień, wykorzystując go do wyprzedaży towarów i zwiększenia zysków.

Od tamtej pory Black Friday zyskał popularność, a sklepy na całym świecie przygotowują specjalne oferty i promocje na ten dzień. W Polsce pierwszy Black Friday odbył się w 2011 roku i od tego czasu jego popularność stale rośnie. Dziś jest nieodłącznym elementem przedświątecznego sezonu zakupowego, a dla wielu sklepów internetowych to jedna z najważniejszych okazji w roku do zwiększenia sprzedaży.

Dlaczego warto przygotować sklep internetowy na Black Friday?

Przygotowanie sklepu internetowego na Black Friday nie powinno sprowadzać się wyłącznie do zaplanowania atrakcyjnych promocji i ofert. Ważne są również techniczne aspekty, takie jak: wydajność serwera, optymalizacja strony pod kątem szybkości ładowania, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji i przygotowanie obsługi klienta na zwiększony ruch.

Dlaczego warto włożyć wysiłek w przygotowania? Ponieważ Black Friday to ogromna szansa na zwiększenie sprzedaży, dotarcie do nowych klientów i budowanie rozpoznawalności marki. Statystyki mówią same za siebie... Dla 78,1% respondentów obniżka ceny to najlepsza forma promocji, a aż 52% Polaków deklaruje, że w tym roku zrobi specjalne czarnopiątkowe zakupy1. To oznacza, że miliony konsumentów mogą szukać okazji właśnie w Twoim sklepie! Warto więc pomyśleć, jak przygotować się na Black Friday i Cyber Monday.

Black Friday a Black Week – różnice

Black Friday to konkretna data, natomiast Black Week to cały tydzień (a czasem nawet dłużej) wyprzedaży i promocji, którego kulminacją jest właśnie Czarny Piątek.

Sklepy internetowe coraz częściej decydują się na rozciągnięcie promocji na cały tydzień, a nawet dłużej. Daje im to więcej czasu na zaprezentowanie oferty, dotarcie do większej liczby klientów i realne zwiększenie sprzedaży. Black Week pozwala również na lepsze zaplanowanie kampanii marketingowej i uniknięcie przeciążenia serwera w sam piątek.

Black Friday w e-commerce. Jak je wykorzystać w praktyce?

Aby Black Friday w e-commerce przyniósł zyski, trzeba zaplanować działania marketingowe, które pozwolą pozyskać nowych klientów i zwiększyć sprzedaż. Jakie? Sklepy internetowe oferują w tym czasie atrakcyjne promocje, rabaty, wyprzedaże i inne zachęty do zakupów. Ich celem jest nie tylko wygenerowanie większego zysku w krótkim czasie, ale również zbudowanie relacji z klientami, którzy – zadowoleni z udanych zakupów – chętniej wrócą do sklepu w przyszłości.

Black Friday to również okazja do zaprezentowania szerokiej publiczności nowości produktowych lub przeprowadzenia wyprzedaży produktów sezonowych czy końcówek serii. Często stosowaną strategią jest wprowadzanie tzw. ofert błyskawicznych na wybrane produkty lub kategorie, które są dostępne tylko przez krótki czas. Takie działania skłaniają klientów do podjęcia szybkiej, czasem spontanicznej decyzji o zakupie. A to pomaga skutecznie pozbyć się nadwyżek magazynowych.

Pamiętaj, że klienci oczekują w tym czasie specjalnych ofert i promocji, dlatego nie możesz pozwolić sobie na brak przygotowania. Dobrze przemyślana kampania Black Friday może przynieść Ci zysk przewyższający wyniki z całego miesiąca, a nawet kilku!

Black Friday – szansa także dla nowych sprzedających

Black Friday to nie tylko okazja dla doświadczonych sprzedawców. To również doskonały moment dla tych, którzy dopiero planują rozpocząć swoją przygodę ze sprzedażą online. Jeśli chcesz spróbować swoich sił w e-handlu, rozważ np. wykorzystanie platformy Allegro.

Dlaczego warto zacząć właśnie tu i to w tak gorącym okresie? Ten marketplace zapewni Ci szybki start i co najważniejsze – dostęp do ponad 22 milionów kupujących w Polsce i za granicą. Założenie konta na Allegro w okresie Black Weeks jest bezpłatne, a platforma udostępnia wiele narzędzi ułatwiających promowanie ofert i prowadzenie sprzedaży. Rozpoczęcie sprzedaży w okolicach Black Friday daje Ci szansę na szybkie zaistnienie na rynku i pozyskanie pierwszych klientów.

Black Friday to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu każdego sprzedawcy internetowego. To czas wzmożonego ruchu, rekordowych wyników sprzedaży i ogromnych możliwości rozwoju biznesu. Niezależnie od tego, czy działasz na rynku e-commerce już od lat, czy dopiero stawiasz pierwsze kroki, Czary Piątek to szansa, którą warto wykorzystać. Pamiętaj o dobrym przygotowaniu sklepu, zaplanowaniu atrakcyjnych promocji i zadbaniu o aspekty techniczne!