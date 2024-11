Co roku przed świętami Bożego Narodzenia zaczynasz myśleć o prezentach dla bliskich, ale też o tym, czego im życzyć przy wigilijnym stole.

Okazuje się bowiem, że wcale nie jest tak łatwo dobrze wyszczotkować zęby szczoteczką tradycyjną. Robimy to zbyt słabo lub za mocno, zbyt krótko, nieprawidłowymi ruchami, które nie usuwają osadu z zębów. Efekt? Nieprawidłowa higiena kończy się próchnicą, problemami z dziąsłami i wizytą u dentysty.

Technologia soniczna i mikrobąbelki

Działanie szczoteczek sonicznych Philips Sonicare opiera się na połączeniu ruchów pulsacyjnych i wymiatających. Dlaczego to tak skuteczne?

Dynamiczny ruch końcówki mechanicznie rozbija płytką bakteryjną, a ruchy wymiatające skutecznie usuwają już rozbitą płytkę. Wszystko to przy optymalnej liczbie ruchów włókien końcówki na minutę.

Ponadto soniczna moc Sonicare wytwarza mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc takich, jak przestrzenie międzyzębowe.

Spektakularny efekt

Wszystko to powoduje, że efekt doczyszczenia jest spektakularny. Technologia Sonicare to optymalna kombinacja rekomendowanych przez dentystów i bezpiecznych ruchów pulsacyjnych i wymiatających.

Jak to możliwe? Dzięki temu, że Sonicare usuwa 20 razy więcej płytki bakteryjnej z powierzchni zębów w porównaniu do zwykłej szczoteczki manualnej[1]. Skuteczność technologii sonicznej potwierdzają badania kliniczne.

Zaawansowana technologia soniczna powoduje doczyszczenie zębów, a jednocześnie do 15 razy zdrowsze dziąsła w porównaniu do efektów korzystania ze zwykłej szczoteczki manualnej[2].

Z aplikacją doczyścisz każdy zakątek

Monitoruje czy nie przegapiłeś jakiegoś miejsca, a jeżeli tak się zdarzy, to przekazuje indywidualne wskazówki, co poprawić w technice szczotkowania.

Śledzi także to, czy stosujesz zalecenia, aby doczyszczona z płytki bakteryjnej była każda powierzchnia. A prawidłowo wyszczotkowane i doczyszczone zęby oraz dobre nawyki w higienie jamy ustnej to klucz do zdrowego i pięknego uśmiechu.