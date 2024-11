„Jestem upartą projektantką i dążę do tego, by wszystkie elementy wyglądały tak, jak w mojej wyobraźni. Obie kolekcje robiłam z wielką miłością, a motyw kwiatowy wiąże się z jednym z najpiękniejszych dni w moim życiu. Kocham vintage i włoską, ponadczasową elegancję. Rzeczywiście obie moje kolekcje odbiegają od estetyki marki Mokobelle. DziękujęMarcie, założycielce, że chce mi zaufać i w tych moich kolekcjach odbiec od swojej codzienności. Cieszę się , że klientki to doceniają. Oprócz kolczyków, wisiorków, bransoletek czy pierścionków, w kolekcji „TI AMO BAMBINA" znaleźć można również klipsy, które mają podwójne zastosowanie. Przypięte na apaszkęmogą być wykorzystywane jako nowoczesny choker. Kocham niegrzeczne i nieoczywiste miksy!" – powiedziała Marieta Żukowska.

„Przez dłuższy czas staraliśmy się odejść od motywów kwiatowych i skręcić w nowoczesną biżuterię ze współczesnymi wzorami. Okazuje się, że tak naprawdęwszystkie tęskniłyśmy za kwiatami. Dwie kolekcje robione we współpracy Mokobelle i Mariety są świetne. To jej spełnienie marzeń! Kiedy połączy się pasję, przyjaźń i siostrzeństwo –efekty są spektakularne. Również miałam przyjemność byćambasadorką marki Mokobelle. Co roku twórcy zaskakiwali nowymi, świetnymi projektami i tak zostało do dziś" – dodała Bogna Sworowska, która tego wieczoru miała na sobie srebrną bransoletkę i kolczyki z motywem kwiatowym marki Mokobelle.