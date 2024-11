Zanzibar, Dominikana, Sri Lanka oraz niezmiennie, Egipt to kluczowe kierunki na sezon zimowy 2024/2025 w Join UP! Polska. To idealne miejsca na odpoczynek od codzienności i zimowej szarości, oferujące nie tylko piękne krajobrazy, lecz także wyjątkowe doświadczenia kulturowe.

Fot. materiały prasowe / Join UP! Polska

Reklama.

Join UP! Polska przedstawia kompleksową ofertę obejmującą luksusowe hotele, wyjątkowe atrakcje lokalne oraz bogate możliwości wycieczek fakultatywnych w każdym z kierunków. Zimowa oferta Join UP! Polska zaprojektowana została z myślą o turystach poszukujących unikalnych, inspirujących doświadczeń – od egzotycznych safari na Zanzibarze, przez rajskie plaże i zabytki wpisane na listę UNESCO na Sri Lance, aż po tętniące życiem karaibskie kurorty Dominikany i słynne rafy koralowe oraz pustynne safari w Egipcie.

Chcąc podnosić jakość oferty i zapewniać maksymalny komfort podróżnym, Join UP! Polska przedstawił specjalny “Niezbędnik Podróży”. W jego ramach podróżni, przybywający na Sri Lankę i Zanzibar, będą witani na lotnisku przez polskojęzycznego rezydenta, który będzie także służył pomocą podczas przylotów i odlotów. Wszystkie transfery będą odbywać się klimatyzowanymi busami z logo Join UP!. W hotelach natomiast organizowane będą spotkania informacyjne w języku polskim, gdzie zostaną przedstawione ważne wskazówki dotyczące pobytu i wycieczek fakultatywnych. Wycieczki poprowadzą lokalni przewodnicy, a trasy będą pokonywane komfortowymi i klimatyzowanymi środkami transportu. Dodatkowo, biuro zapewnia całodobową infolinię oraz szybki kontakt z rezydentem, by turyści mogli czuć się bezpiecznie i mieć wsparcie na każdym etapie podróży.

Reklama.

To, co wyróżnia Join UP! na tle innych tour operatorów to wygodne miejsca w klasie ekonomicznej, wysoki dopuszczalny bagaż oraz w przypadku lotów na Dominikanę dwa posiłki na pokładzie w cenie biletu, a w przypadku lotów na Zanzibar i Sri Lankę – jeden posiłek na pokładzie w cenie biletu.

„Nasza oferta zimowa obejmuje wyjątkowe destynacje, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów. Chcemy, aby kraje takie jak Sri Lanka czy Dominikana na stałe zagościły w naszej ofercie, a liczba chętnych na dalekie podróże rosła z roku na rok. Mamy nadzieję nie tylko poszerzać ofertę hoteli, ale też otwierać się na kolejne kraje i ciekawe miejsca. Dzięki współpracy ze sprawdzonymi partnerami na każdym z naszych egzotycznych kierunków, możemy cały czas podnosić jakość usług i dostarczać klientom produkt na najwyższym poziomie” – mówi o zimowej ofercie Deputy Head of Sales – Michał Paczkowski z Join UP! Polska.

Reklama.

Fot. materiały prasowe / Join UP! Polska

OFERTA ZIMOWA JOIN UP!

ZANZIBAR

Zanzibar, nazywany też „wyspą przypraw”, kusi krystalicznie czystymi wodami Oceanu Indyjskiego, niezwykłymi rafami koralowymi oraz aromatycznymi przyprawami. Szeroka oferta wycieczek obejmuje atrakcje takie jak: wyprawa na Znikającą Wyspę i Prison Island, snorkelling i nurkowanie na rafach, zwiedzanie Stone Town i plantacji przypraw, a także wizytę w Zatoce Delfinów i Lesie Jozani. Dla spragnionych przygód dostępne są safari na tanzańskim lądzie: w rezerwacie Selous oraz dwudniowe Royal Safari do Ngorongoro i Kilimanjaro.

Reklama.

Na Zanzibarze Join UP! Polska przygotował szeroką ofertę hoteli, które zapewniają wysoki standard usług i są świetną bazą do odkrywania uroków wyspy.

Oferta hoteli gwarancyjnych Join UP! Polska na Zanzibarze to luksusowe resorty i komfortowe obiekty na każdą kieszeń. Mandarin Resort Zanzibar 4* zapewnia komfort i piękne widoki na ocean, a Royal Mandarin Resort and Spa 5* z wyjątkową opcją Ultra All Inclusive i napojami dostępnymi 24h to obiekt z najwyższym standardem usług – idealny dla osób szukających wypoczynku w luksusie. AHG Waridi Beach Resort & Spa 4* i The One Resort Zanzibar 4* to doskonały wybór dla rodzin i par, zapewniający przyjemną atmosferę i szeroki wachlarz udogodnień. F-Zeen Boutique Hotel Zanzibar 4* to kameralny, butikowy hotel o wyjątkowym charakterze, idealny dla tych, którzy cenią spokój i lokalny klimat w przystępnej cenie. Wszystkie hotele są zlokalizowane przy plażach Zanzibaru, co gwarantuje niezapomniane, błogie wakacje.

Śniadanie na Zanzibarze Fot. materiały prasowe / Join UP! Polska

Join UP! Polska oferuje bezpośrednie loty czarterowe na Zanzibar na pokładzie SkyUp z międzylądowaniem na tankowanie w Hurghadzie. Wyloty odbywają się z Warszawy i Katowic, czas przelotu wynosi około 10 godzin 30 minut. To, co wyróżnia Join UP! na tle innych tour operatorów to wygodne miejsca w klasie ekonomicznej, wysoki dopuszczalny bagaż 23 kg + 8 kg oraz posiłek na pokładzie w cenie biletu.

DOMINIKANA

Dominikana zachwyca turystów złocistymi plażami, krystalicznie czystymi wodami Karaibów, malowniczymi wyspami Saona i Catalina, tropikalnymi lasami, turkusowymi lagunami i spektakularnymi wodospadami. Na miłośników przyrody czekają efektowne pasma górskie, takie jak: Kordyliera Centralna, Park Narodowy Los Haitises z niesamowitymi formacjami skalnymi, Jezioro Enriquillo z dzikimi krokodylami i rezerwaty ptaków.

Reklama.

Na Półwyspie Samaná można podziwiać migrujące wieloryby, a trekking na najwyższy szczyt Karaibów, Pico Duarte, to idealna przygoda dla kochających aktywność fizyczną. Kolonialna Zona Colonial w Santo Domingo przybliża bogatą historię wyspy, a umiłowanie do muzyki i tańca, w szczególności merengue i bachaty, dodaje kolorytu. Dominikana oferuje także egzotyczną kuchnię, luksusowe SPA i możliwość nurkowania wśród niesamowitych raf, co zapewnia idealne połączenie relaksu i przygody.

Plaża Bayahibe z latarnią morską Fot. materiały prasowe / Join UP! Polska

Szerokie portfolio hoteli gwarancyjnych Join UP! Polska na Dominikanie to luksusowe obiekty, idealne zarówno dla par, jak i rodzin. Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort 5* oferuje ekskluzywne udogodnienia, takie jak pola golfowe i kasyno. Royalton Chic Punta Cana 5* oraz Hideaway At Royalton Punta Cana 5*, przeznaczone wyłącznie dla dorosłych, zapewniają spokojny wypoczynek w stylowej atmosferze.

Reklama.

Royalton Punta Cana 5* i Royalton Bavaro 5* to idealne miejsca dla rodzin, z licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych, podczas gdy Royalton Splash Punta Cana 4* to aquapark i przyjazna atmosfera dla najmłodszych gości. Wszystkie hotele gwarantują wysoką jakość usług i są zlokalizowane przy pięknych karaibskich plażach.

Join UP! Polska oferuje bezpośrednie loty czarterowe na Dominikanę, samolotem Boeing 777. Wyloty odbywają się z Warszawy i Katowic, czas przelotu wynosi około 10 godzin 30 minut. W cenie zawarty jest bagaż 20 kg + 7 kg, dwa posiłki oraz wodę na pokładzie oraz wygodne miejsca w klasie ekonomicznej.

Reklama.

Samaná Fot. materiały prasowe / Join UP! Polska

Na Dominikanie Join UP! proponuje fascynujące wycieczki fakultatywne, które pozwalają odkryć wyjątkowe miejsca tej karaibskiej wyspy. W programie znajdują się rejsy na malownicze wyspy: Saonę oraz Catalinę. Można tam podziwiać barwne rafy koralowe podczas snurkowania. Miłośnicy przyrody docenią wyprawę do Parku Narodowego Los Haitises oraz obserwację wielorybów na półwyspie Samaná. Zwiedzanie historycznego Santo Domingo to okazja do poznania najstarszego miasta Nowego Świata, a wizyta w Coco Bongo zapewnia niezapomniane wrażenia nocnych pokazów świateł i laserów. Dodatkowo, na miłośników pięknych widoków czeka Montaña Redonda, znana jako „Góra Czarownic”, z której podziwiać można niesamowitą panoramę okolicy.

Reklama.

SRI LANKA

Sri Lanka to fascynujący przyrodniczy kalejdoskop z zielonymi plantacjami herbaty na wzgórzach, piaszczystymi plażami i rafami koralowymi, lazurowym oceanem, tropikalnymi lasami, wysokimi górami, spektakularnymi wodospadami i dziką fauną.

Na wyspie znajduje się sześć obiektów wpisanych na kulturową listę UNESCO: skalna twierdza Sigiriya, starożytne miasto Anuradhapura, XII-wieczna stolica Polonnaruwa, kompleks świątynny Dambulla, Świątynia Zęba Buddy w Kandy i holenderski fort w Galle. Sri Lanka słynie także z tradycji ajurwedy i jej ziołowych masaży, naturalnych saun, jogi, medytacji oraz wiedzy o ziołolecznictwie. Dzięki temu tworzy idealne miejsce do duchowego i fizycznego uzdrowienia od ponad 2000 lat.

Reklama.

Skalna twierdza Sigiraya Fot. materiały prasowe / Join UP! Polska

Join UP! Polska oferuje bezpośrednie loty czarterowe na Sri Lankę na pokładzie SkyUp z międzylądowaniem na tankowanie w Bahrajnie. Wyloty odbywają się z Warszawy i Katowic na lotnisko Mattala/Hambantota (HRI), a czas przelotu wynosi około 11,5 godziny. W cenie zawarty jest bagaż 23 kg + 8 kg, posiłek na pokładzie oraz wygodne miejsca w klasie ekonomicznej.

Na Sri Lance oferowane są pobyty w pięciogwiazdkowych hotelach gwarancyjnych, z których każdy zapewnia unikalne wrażenia w malowniczych, nadmorskich lokalizacjach. Anantaya Passikudah 5* przyciąga krystalicznie czystą wodą i zatoką idealną do nurkowania i snorkelingu, zapewniając jednocześnie eleganckie zakwaterowanie i bogatą ofertę sportów wodnych. Araliya Beach Resort 5* w Unawatunie to szeroki wachlarz udogodnień, od basenów po restauracje z kuchnią lokalną i międzynarodową.

Reklama.

Anantara Kalutara Resort 5* zachwyca autentycznym lankijskim stylem, oferując prywatne baseny i zajęcia wellness. Shangri-La’s Hambantota 5* to raj dla rodzin, z polem golfowym i rozbudowaną strefą wellness, a Citrus Waskaduwa 5* kusi złocistymi plażami, zapierającymi dech widokami i bogatą ofertą rekreacyjną, w tym SPA i siłownią.

EGIPT

Egipt pozostaje klasycznym wyborem na zimowe wakacje, zapewniając słońce przez cały rok, bogatą historię i wspaniałe zabytki.

Rafa koralowa w Egipcie Fot. materiały prasowe / Join UP! Polska

To kraj, w którym nieskończone pustynie przeplatają się z zielonymi oazami i imponującymi górami – w tym górą Synaj. Na wybrzeżach Morza Czerwonego, szczególnie w Hurghadzie i Sharm el-Sheikh, czekają piękne plaże oraz krystaliczne wody pełne barwnych raf koralowych, idealne do nurkowania i windsurfingu.

Reklama.

Niziny nad Nilem, z rozległymi deltowymi terenami i żyznymi polami, stanowią kontrast dla zjawiskowych pustynnych wydm i pustynnej fauny. To również kolebka jednej z najstarszych cywilizacji, której spuściznę można podziwiać podczas wycieczek do monumentalnych zabytków. Egipt przyciąga także bogatą kulturą kulinarną oraz szeroką ofertą spa i wellness, zapewniając zarówno wrażenia kulturowe, jak i relaksacyjne.

Dla turystów Join UP! Polska przygotowało bezpłatne zwiedzanie Sharm el Sheikh i Hurghady. City Tour po Sharmie obejmuje spacer po Placu Mir z rekordowym pomnikiem, wizytę w meczecie El-Mustafa oraz Koptyjskim kościele Ortodoksyjnym, a także zakupy w Nefertiti, gdzie można znaleźć naturalne olejki i perfumy. City Tour w Hurghadzie jest z kolei dostępne również dla gości z El Gouny, Sahl Hasheesh, Makadi Bay i Soma Bay. Dla miłośników życia nocnego dostępne są wizyty w klubach Hard Rock Nabq, Hard Rock Naama i Buddha, z darmowym drinkiem powitalnym.

Reklama.