"Wszyscy lubimy otrzymywać prezenty. Jeszcze bardziej lubimy, kiedy są one wybierane z myślą właśnie o nas, a nie jedynie po to, żeby spełnić wymogi obyczaju. A już najbardziej lubimy otrzymywać prezenty wyjątkowe, niepowtarzalne, prezenty niespodzianki!". Ten właśnie tok myślenia przyjęło skupione wokół Teatru 6.piętro środowisko artystyczne, zastanawiając się nad świątecznymi atrakcjami dla widzów.

Warszawski teatr wystawiający spektakle teatralne i muzyczne w jednej z przestrzeni PKiN proponuje wszystkim miłośnikom i miłośniczkom sztuki jako prezent pod choinkę dla ich bliskich bilety na Koncerty Noworoczne " Najlepsze na 6.piętrze " w reżyserii Eugeniusza Korina. Zagrają w nich związani z tymże teatrem aktorzy i artyści, który na co dzień występują na jego deskach w wielu sztukach.

Tym razem twórcy sceny teatralnej przygotują coś oryginalnego, coś, co można będzie zobaczyć tylko tego wieczoru. Najlepsze na 6. piętrze Koncerty Noworoczne owiane są jednak aurą tajemniczości. Organizatorzy celowo nie zdradzają szczegółów, ponieważ chcą sprawić, by był to prezent-niespodzianka, dlatego tym bardziej warto rozważyć ich propozycję. Na pewno można spodziewać się dużo śmiechu i muzycznych hitów.