Mat. prasowe VisitMadeira

Jako mama pięciolatki, która z dnia na dzień staje się coraz bardziej niezależna, znalazłam w końcu moment, by pomyśleć o sobie. Idealnie się złożyło, bo zaproszenie z VisitMadeira trafiło do mnie z początkiem czerwca czyli w sam raz na otwarcie sezonu.

Madera, ta cudowna portugalska wyspa na Atlantyku, zachwyca nie tylko niesamowitymi krajobrazami, ale i bogatą ofertą turystyczną, która spełni oczekiwania każdego podróżnika – od tych szukających relaksu, po osoby pragnące odkrywać coś nowego. A co najlepsze? Z łatwością można połączyć odpoczynek z odkrywaniem kultury, historii i kulinariów tej wyjątkowej destynacji.

Festiwal Atlantyku – Kulturowa Uczta

Choć Madera zachwyca przez cały rok, jedno wydarzenie szczególnie zasługuje na uwagę – Festiwal Atlantyku. Festiwal oferuje spektakularne pokazy, w tym jedne z najpiękniejszych pokazów fajerwerków w Europie, które rozświetlają nocne niebo nad stolicą Funchal.

Pokaz sztucznych ogni w trakcie Festiwalu Atlantyku w Funchal Mat. prasowe VisitMadeira

Te cztery dni pełne są muzyki, tańca, kolorów i przepięknych pokazów sztucznych ogni. Udział w tym festiwalu to absolutna przygoda, która pozwala poczuć się jak część lokalnej społeczności, jednocześnie ciesząc się niezrównaną atmosferą święta. Dla mnie był to moment, kiedy poczułam, że Madera jest wyspą, która łączy turystów i mieszkańców.

Madera – Turystyczny hit wśród Polaków

Madera stała się jednym z ulubionych miejsc turystów z Polski, i to nie tylko z powodu pięknych widoków. W pierwszej połowie roku liczba polskich turystów na wyspie wzrosła o 20%, a Polacy zajmują czwarte miejsce wśród zagranicznych gości Madery.

Nic dziwnego, że linie lotnicze odpowiedziały na rosnące zapotrzebowanie Polaków – Wizzair uruchomił połączenia z Katowic i Warszawy, a od października także z Gdańska. Ceny biletów nie są szczególnie wygórowane, a łatwy dostęp do wyspy sprawia, że coraz więcej turystów wybiera ją jako cel swojego wyjazdu.

Czym wyspa tak przyciąga? To idealne połączenie słońca, niesamowitych krajobrazów i całorocznego klimatu wiecznej wiosny – wszystko w zasięgu ręki. Niezliczone kwiaty, wiecznie zielone lasy, lazurowe wybrzeże i wzgórza pełne malowniczych wiosek sprawiają, że Madera jest miejscem, w którym chce się wracać. Zdecydowanie można się zauroczyć.

Czas Tylko dla Siebie

Choć Madera jest cudownym miejscem do wspólnego spędzania czasu z rodziną – szczególnie z nastoletnimi dziećmi, dla mnie była przede wszystkim okazją, by na chwilę poczuć się jak "ja" – kobieta, nie tylko mama. Znalazłam tu przestrzeń do wyciszenia, odpoczynku i zwiedzania. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na rodzinne wakacje, czy chcesz znaleźć czas dla siebie, Madera zaspokoi wszystkie te potrzeby.

Popularne Miejsca Wokół Funchal

Funchal to stolica Madery, która zachwyca turystów nie tylko swoimi widokami, ale także licznymi atrakcjami, które warto poznać jak chociażby Monte Palace – Imponujący ogród z roślinami z całego świata, do którego prowadzi niezapomniana kolejka linowa. Z góry rozciąga się przepiękny widok na Funchal i całą wyspę. Przejazd kolejką linową to również atrakcja sama w sobie, a w samej okolicy znajduje się także muzeum i taras widokowy.

Lewady – Maderskie Szlaki

Jednym z najciekawszych sposobów na poznanie Madery są jej słynne lewady, czyli system kanałów, które niegdyś służyły do nawadniania pól uprawnych. Dziś wzdłuż tych kanałów biegną szlaki trekkingowe, które oferują unikalne widoki na dziką przyrodę wyspy. Trasy lewad to doskonała okazja do obcowania z naturą i podziwiania malowniczych krajobrazów Madery z zupełnie innej perspektywy. Przed wędrówką warto zapoznać się z poziomem trudności szlaków, bo niektóre z nich mogą być dość wymagające.

Spinach Tour i Jeepy – Zobacz Maderę z Innej Perspektywy

Jeśli chcesz zobaczyć Maderę w sposób nietypowy, koniecznie spróbuj wycieczki Spinach Tour – elektrycznymi samochodami, które zawdzięczają swoją nazwę zielonemu kolorowi. Jest to zabawna i ekscytująca wycieczka, która pozwala na zwiedzanie wyspy w towarzystwie przewodnika. Alternatywą jest przejazd jeepami, które sprawdzą się doskonale na stromych i wąskich drogach Madery, prowadzących do najbardziej malowniczych punktów widokowych.

Kulinarne Odkrycia Madery

Madera to także prawdziwa uczta dla podniebienia. Lokalne specjały, takie jak espetada (grillowane mięso na szpikulcu), bolo do caco (maderański chleb), czy peixe espada (pałasz czarny), to tylko niektóre z dań, które trzeba spróbować. Na wyspie znajdziesz także wspaniałe winiarnie, gdzie możesz spróbować słynnego wina maderskiego, którego historia sięga XVII wieku.

Mercado dos Lavradores - targ owoców, warzyw, kwiatów i ryb, który mieści się w zabytkowym budynku oddanym do użytku 1940 r. w Funchal Mat. prasowe VisitMadeira

To, co na pewno piją miejscowi, a co długo zapada w pamięć, to poncha (wym. poncza). Ten orzeźwiający napitek to koktajl z tłoczonych skórek i soku z cytrusów, melasy i maderskiego rumu przelany przez gęste sitko.

Jeśli pierwszy raz jesteście na Maderze to może Was zaskoczyć też kawa z dolewką maderskiego wina oraz skórką cytryny czyli cortadinho. Mocne i jednocześnie orzeźwiające – gorąco polecam.

Madera – Zielona i Zrównoważona Destynacja

Madera to także jedna z najbardziej zrównoważonych destynacji turystycznych w Europie. Wyspa stawia na ekologiczne rozwiązania, promując turystykę przyjazną środowisku. Lokalne jedzenie, ekologiczne atrakcje, oraz dbałość o ochronę przyrody sprawiają, że podróżowanie po Maderze to nie tylko przyjemność, ale także sposób na dbanie o naszą planetę.

